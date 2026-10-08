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ФИФА: Няма нередности с участието на Лионел Мпаси на Световното

  • 8 окт 2026 | 00:39
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ФИФА: Няма нередности с участието на Лионел Мпаси на Световното

Световната футболна централа (ФИФА) категорично опроверга твърденията, че стражът на Демократична република Конго Лионел Мпаси е играл без право в мачовете, изпратили страната му на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято.

„ФИФА потвърждава, че няма никакви нередности около включването на Лионел Мпаси в плейофния сблъсък с Ямайка, както и относно последвалото участие на Демократична република Конго на световното първенство.“

Казусът бе разгледан от Дисциплинарната комисия към организацията след депозирано официално оплакване от футболната федерация на Нигерия. Нигерийският състав претърпя поражение от ДР Конго в африканския плейоф през ноември 2025 година, след което конгоанците преодоляха и междуконтиненталния бараж. Според нигерийската страна съперникът им не е предоставил в централата изискваните документи за вратаря, което автоматично е трябвало да го направи нелегитимен за изиграните двубои.

Претенциите на Нигерия бяха официално отхвърлени, въпреки че според публикация на американското издание „Ню Йорк Таймс“ ръководните фактори във ФИФА са знаели за липсата на права на Мпаси, но са предпочели да не налагат санкции.

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