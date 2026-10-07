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ЛеБрон може да играе и като център във Филаделфия

  • 7 окт 2026 | 23:17
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ЛеБрон може да играе и като център във Филаделфия

Филаделфия Севънтисиксърс е изправен пред необходимостта да търси алтернативи за подкошието, след като тежка травма на ахилесовото сухожилие извади Ариел Хукпорти от строя до края на сезона. Старши треньорът Ник Нърс сподели какви са възможните варианти за преодоляване на кадровия проблем. ЛеБрон Джеймс е разглеждан като вариант да бъде частично в ролята на "малък" център.

"Дийн Уейд вероятно би могъл да влезе в тази роля, ако го използваме като център в по-ниска петица, макар че той е доста едър състезател. Мисля, че ЛеБрон също би свършил работа, тъй като вече е играл на този пост в по-ниски формации. Имаме четирима или петима подобни баскетболисти и най-вероятно ще заложим на тях, освен ако не се появи друга възможност“, заяви Нърс.

Основни фигури в ротацията на позицията на центъра остават Джоел Ембийд и Адем Бона. При необходимост на този пост могат да се включат още Джабари Уокър и Доминик Барлоу.

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Снимки: Gettyimages

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