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Три българки с победи в първия кръг в Бургас

  • 7 окт 2026 | 19:23
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Три българки с победи в първия кръг в Бургас

Водачката в схемата Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Янева преодоля на старта на основната схема румънката Джулия Сафина Попа след обрат с 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 16 минути. След като отстъпи в първия сет, Елизара Янева поведе с 4:2 във втория и го спечели с 6:2, а в третата част взе аванс от 3:1 и впоследствие приключи мача с три поредни гейма на сметката си.

Следващата противничка на националката ще бъде Соня Женихова (Германия), която отстрани друга българка - Валерия Гърневска.

Четвъртата в схемата Росица Денчева надигра Джина Файстел (Полша) също след обрат с 4:6, 6:3, 6:3 в мач, продължил два часа и една минута, класирайки се за втория кръг. Там Денчева очаква сблъсък с елиминиралата Теодора Найденова - Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия).

И Лидия Енчева достигна до втория кръг, след като се наложи в труден двубой с Мари Фогт (Германия) с 6:7(3), 6:0, 7:6(3) за два часа и 54 минути игра. В опит да се класира за четвъртфиналите Енчева ще играе срещу третата поставена украинка Анастасия Соболева, която по-рано днес отстрани друга българка - квалификантката Галена Кръстенова с 6:1, 6:4.

Още три български представителки, освен Кръстенова, отпаднаха в първия кръг на сингъл днес в Бургас. Лия Каратанчева допусна загуба срещу петата поставена аржентинка Луисина Джованини с 3:6, 3:6 в двубой, продължил час и 45 минути. В първия сет двете тенисистки си размениха общо шест пробива, като Джованини спечели последните три, а във втората част Каратанчева изпусна преднина от 3:1, губейки с 3:6.

Никол Иванова загуби с 1:6, 1:6 от румънката Илинка Далина Амарией, докато Денислава Глушкова претърпя поражение от Каролина Алвеш (Бразилия) с 2:6, 3:6 за час и 46 минути игра.

В надпреварата на двойки при дамите Теодора Найденова и Мелани Стоичкова отпаднаха след поражение с 0:6, 0:6 от водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция), докато Андрея Глушкова и Денислава Глушкова отстъпиха също с 0:6, 0:6 пред вторите поставени чехкини Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.

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