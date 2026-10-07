Чисора реши да се върне към бокса

Дерек Чисора промени решението си да се оттегли от бокса. 42-годишният боксьор в тежка категория окачи ръкавиците след загубата си от Дионтей Уайлдър в лондонската „О2 Арена“ през април. Чисора, който има баланс от 36 победи и 14 загуби, с 23 нокаута, предварително заяви категорично, че това ще бъде неговият 50-и и последен двубой. В седмиците след поражението обаче той обяви, че е готов да приеме реванш.

Плановете за нов мач между двамата пропаднаха, след като Олександър Усик изрази интерес да се изправи срещу Уайлдър. Сега изглежда, че Чисора ще се завърне по-късно тази година срещу друг съперник.

Във вторник Чисора присъства на пресконференция в Истанбул, Турция, организирана от Международната боксова асоциация (IBA), и разкри, че ще се бие на нейна галавечер през декември. Най-вероятният му съперник е носителят на световната титла на WBA в тежка категория Мурат Гасиев.

Гасиев в момента държи титлата на WBA, макар че Тайсън Фюри и Антъни Джошуа също ще се борят за пояса на организацията за „супершампион“ в тежка категория.

„През декември ще бъда аз срещу Гасиев“, каза Чисора. „Ще решим къде — в Лондон или Манчестър. Мисля, че ще заложим два пояса — този на IBA и титлата на WBA, която Гасиев притежава. Хората трябва да разберат, че това, което IBA прави, е невероятно. Вярвам, че то има по-дълбоко значение от онова, което правим тук в момента. Убеден съм, че нещата ще стават все по-добри. През декември ще се бием.“

Президентът на IBA Умар Кремльов също присъства на пресконференцията и заяви, че е обещал двубой на Чисора, чиято кариера е била изключително изтощителна.

„Дерек каза, че иска да дойде и да подкрепи IBA, защото е доволен от начина, по който организираме турнирите“, каза Кремльов. „И ние му обещахме мач. Затова ще организираме двубой за Дерек в Англия. Вратите ни винаги са отворени за всеки и сме готови да организираме срещи на най-високо ниво във всяка страна.“

Междувременно Гасиев заяви пред Sky Sports, че се надява догодина да се изправи срещу победителя от Фюри – Джошуа. Засега обаче няма насрочен двубой.

„В момента само тренирам. Имам хора, които разговарят с WBA, а сега цялото ми внимание е насочено единствено към тренировките“, каза той. „Аз съм боксьор. Не съм мениджър, не съм промоутър. Просто искам да се бия и да върша работата си. Чакам да видя какво ще се случи.“

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