Грозен скандал в Кения: Фенове пребиха съдия след отсъдена дузпа

Тежък инцидент прекрати решителния бараж за влизане в кенийския футболен елит между отборите на Кариобанги Шаркс и Момбаса Юнайтед. Главният съдия на двубоя стана жертва на жестока агресия от страна на привърженици и бе принуден да бяга, за да спаси живота си.

Кенийските медии осъдиха остро насилието в столицата Найроби, където реферът бе подгонен и ударен от десетки запалянкози заради отсъден 11-метров наказателен удар. Местният вестник „Дъ Стандарт“ публикува материал със заглавие „Какъв срам“, илюстриран с кадър, на който арбитърът Джон Сулве получава юмрук в лицето от мъж с жълта шапка. Друго водещо издание в страната – „Дъ Стар“, подчерта, че срещата е „потънала в пълен хаос“.

Шокиращите видеозаписи от инцидента бързо се разпространиха в социалните мрежи. На тях се вижда моментът, в който Джон Сулве отсъжда дузпа срещу столичния тим Кариобанги Шаркс. Играчите в бяло-зелени екипи веднага го наобикалят и започват да го блъскат, след което публиката нахлува масово на терена на спортен комплекс „Улинзи“.

Angry fans attacked the referee in the Kenya Premier League at Ulinzi Complex after he awarded a controversial penalty and fans believed the favoured team had a similar penalty in the first leg Oburu Odinga Ebola South Africans https://t.co/NdbwWVBpVU — Big Chief (@Bigchief254) October 6, 2026

До този момент резултатът беше 2:1 в полза на домакините от Шаркс. Тъй като Момбаса Юнайтед печели първия двубой със същия резултат, евентуално попадение от бялата точка би дало сериозно предимство на тима от втория по големина град в Кения за спечелване на промоция.

До изпълнение обаче така и не се стига. В 68-ата минута срещата е окончателно прекратена, докато облеченият в червено арбитър бяга панически под прикритието на стюардите. Преди да се прибере в тунела, Сулве е настигнат и удрян в лицето от разярени привърженици, а пластмасова седалка, хвърлена от трибуните, минава на сантиметри от главата му.

Ugly scenes at Ulinzi Sports Complex during the playoff clash between Kariobangi Sharks and Mombasa United. This kind of behaviour has no place in Kenyan football and should be condemned. Football is about competition, passion and respect—not chaos. 🚫 #Radiomaishao https://t.co/KBh0ON1iSs — Radio Maisha (@radiomaisha) October 6, 2026

Към момента няма официална позиция нито от Кенийската футболна федерация (ФКФ), нито от двата клуба. Местната преса отбелязва, че позорният край на срещата само задълбочава спора, който държи кенийския футбол като заложник от месеци.

Клубът Кариобанги Шаркс, чийто собственик е бивш президент на футболната централа, завърши на 16-о място през миналата кампания и трябваше да изпадне. Ръководството му обаче оспори в съда както собственото си изпадане, така и спечелената от Момбаса Юнайтед промоция. За да разреши правния казус, федерацията, която през годините бе разтърсвана от множество корупционни скандали, взе решение съдбата на мястото в елита да се реши чрез тези два баража.

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Снимки: Gettyimages