Три години след края на кариерата си: Давид Силва се завръща, ще играе срещу Божидар Краев

Бившият испански национал Давид Силва взе решение да поднови кариерата си на 40-годишна възраст. Офанзивният полузащитник от Канарските острови отново ще стъпи на футболния терен, макар през юли 2023 година да обяви оттеглянето си като състезател на Реал Сосиедад. Последният му официален мач бе срещу Алмерия на стадион „Реале Арена“.

Сега Силва ще облече екипа на елитния хонконгски клуб Суприм Ша Тин. Новината бе съобщена официално от тима в социалната мрежа Инстаграм, където привличането на световния шампион с „Ла Роха“ бе определено като огромен успех за основателите на отбора. Само няколко дни по-рано клубът обяви подписването и с друг испански футболист – Айтор Алдалур Агиресабал.

Трансферът подчертава високите амбиции на отбора, като от ръководството обявиха, че за феновете ще бъдат осигурени ексклузивни видеоматериали, както и приоритетен достъп до тренировъчните занимания на състава.

Самият Давид Силва вече направи и първото си изявление чрез видеоклип в Инстаграм: „Изключително щастлив съм да се присъединя към Суприм Ша Тин. Очаквам с голямо нетърпение пътуването си до Хонконг, където искам да се потопя в местната култура, да опозная хората и, разбира се, да се насладя на футбола. Нямам търпение да бъда там, така че до скоро и поздрави на всички.“

Контрактът на испанеца ще бъде краткосрочен, като очакванията са той да направи своя дебют през ноември.

В момента Суприм Ша Тин заема осмо място в класирането на местната Премиър лийг. В първенството играе и българинът Божидар Краев, който е част от тима на Лий Ман.

Силва е най-голямото футболно име в първенството на Хонконг след престоя на Диего Форлан. Бившият уругвайски нападател и настоящ селекционер на своята страна игра за местния тим Китчи през 2018 година – клуб, в чиито редици в момента се състезава бившият халф на Реал Сосиедад Асиер Ияраменди.

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