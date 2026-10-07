Шефът на WADA призова Кения към решителни действия срещу допинга преди Световното през 2029 г.

Кения трябва категорично да докаже, че е “чист“ център на леката атлетика, ако иска да запази своя авторитет и доверието на световната спортна общественост при организирането на Световното първенство по лека атлетика през 2029 година. Това заяви президентът на Световната антидопингова агенция (WADA) Витолд Банка.

Изявлението на Банка дойде в края на тридневната му визита в Найроби, където той проведе разговори с държавния глава Уилям Руто, представители на правителството, Антидопинговата агенция на Кения, спортисти и ръководители на правоприлагащите органи. Целта на посещението бе да се затвърди постигнатият напредък в националната антидопингова програма на фона на избирането на кенийската столица за домакин на планетарния шампионат.

“Кения обича да се нарича „дом на шампиони“, но всеки дом трябва да има добър стопанин и да бъде чист, за да буди доверие. Наш дълг е да наложим култура на чист спорт“, заяви Банка пред медиите.

Историческо домакинство под строг мониторинг

През септември Кения спечели домакинството за шампионата през 2029 година и се превърна в първата африканска държава, на която се поверява това събитие. Решението обаче засили международния натиск върху страната заради продължителните проблеми със забранени субстанции. От 2017 година насам Звеното за почтеност в леката атлетика е наложило наказания на повече от 140 кенийски лекоатлети, основно бегачи на дълги разстояния, сред които е и бившият световен рекордьор на полумаратон Кибиуот Канди, получил седемгодишна забрана за състезателна дейност.

Бившият полски спортен министър подчерта, че е получил уверения за политика на нулева толерантност от кабинета на Руто, но предупреди, че обещанията трябва да бъдат подкрепени с реални резултати:

“WADA ще следи отблизо ситуацията и динамиката. Делата говорят по-силно от думите.“

В центъра на разговорите бе и необходимостта от укрепване на независимостта и държавното финансиране на кенийската антидопингова агенция.

Инфраструктурните предизвикателства на континента

Наред с въвеждането на строги стандарти, сериозно изпитание остава лабораториите за допинг контрол. В момента в цяла Африка няма нито една акредитирана от WADA лаборатория, след като лицензът на съоръжението в Блумфонтейн, Южна Африка, бе временно спрян през март 2024 година и окончателно отнет през май 2025 година заради неспазване на международните стандарти.

Въпреки че Найроби има политическа воля за откриване на собствена база, Банка поясни, че акредитацията на подобен център отнема години поради изключително високите изисквания за прецизност. Поради тази причина страната трябва да се съсредоточи върху оптимизирането на съществуващия процес на тестване.

Борба с организираните престъпни мрежи

Ръководителят на WADA категорично отхвърли схващането, че допингът е единствено африкански или кенийски проблем, посочвайки редица случаи в утвърдени спортни сили като САЩ, Германия и родната му Полша.

“Допингът няма цвят и знаме. Грешката е проблемът да се неглижира или да се преструваме, че не съществува“, коментира Банка.

Той изтъкна, че антидопинговата агенция следи спортните правила, но няма правомощията на полицейски орган за разбиване на престъпни групи. Според събраната информация в страната се произвеждат медикаменти за подобряване на постиженията, а континентът се е превърнал в голям пазар.

Според Банка спортистите често са “най-уязвимото звено във веригата“, а правоприлагащите органи трябва да насочат силите си срещу треньори, лекари, мениджъри и дистрибутори, които злоупотребяват с влиянието си и печелят за сметка на състезателите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages