Калоян Колев ще участва на Graрpling Grand Prix

ММА боецът Калоян Колев никога не бяга от интересни предизвикателства. Той ще се включи във второто издание на шоуто Гралпинг Grand Prix, което ще се проведе на 11 октомври в столичния клуб „Микстейп 5“. Негов противник ще бъде европейският шампион по кудо Димитър Щърбанов. Супербитката в тежка категория ще бъде по правилника на гралпинга.

„Правя го за кеф и, за да помогнем на събитието. Искам да видя какво съм научил за тези няколко тренировки, които направих – разказа за Спортната джунгла Калоян Колев. - Тренирах с Боби Тонев на земя. Той има хубаво виждане за нещата и много хубаво обяснява. Лека полека се връщам към корените. Свалям добри бойци като малки деца в, а отдолу ги изпускам. Разликата между ММА и гралпинга е, че няма удари. Точкуването и позиционирането е малко по-различно. Правилникът също. За пръв път ще играя гралпинг и ще ми е интересно как ще се справя.“

Тренировките по гралпинг и жиужицу дадоха резултати при последната победа на Калоян Колев над Камен Георгиев. Тогава краят дойде след триъгълник с ръце.

Този ключ ми се получава доста добре. Ще видя дали ще успея да го направя и на гралпинга“, добави Калоян Колев.

ММА боецът е проучил играта на своя противник и го определи като опитен опонент.

„Гледах негови срещи. Добре се позиционира. Не съм забелязал да прави ключове. Побеждава ги по точки. Силен физически“, отбеляза Калоян Колев.

Неговият боен стил винаги е бил базиран на основата от борбата, където има много успехи.

„Дълги години бях намразил борбата заради някои треньори и обстоятелства, които се случват – допълни Калоян Колев. – Много пъти съм републикански шампион, но не ми обръщаха достатъчно внимание, за да успея на световно и европейско ниво. Сега започвам повече да я използвам“„Ще се получи интересно, ако има турнир и в моята категория. Има добри състезатели там“, погледна към бъдещето Калоян Колев.

Последното участие на 33 годишния ветеран беше в ММА битка на галавечерта Brave в Бургас през август. Той започна много силно срещу Салим ел Уасаиди, но загуби с технически нокаут в третия рунд.

„На галата в Бургас ме хвана вирус. Бях с температура – призна Калоян Колев. – Всички ми казваха да се откажа, но не съм такъв човек. Не го казвам за оправдание. Бях много подготвен. След втория рунд нямах никаква сила. Има го в зара. Няма за какво да съжаляваме. Продължаваме напред. Говореше се, че ще има галавечер на Brave през декември. Искаше ми се да направим реванш със Салим или с шампиона Мохамед Маалем.“

Гледайте пряко атрактивното събитие на 11 октомври.

jungle.bg

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