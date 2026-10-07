Kaizen Gaming и UEFA обявиха Betano за официален спонсор на UEFA EURO 2028™

UEFA и Kaizen Gaming обявяват днес нов етап в своето партньорство, в рамките на който Betano – премиум марката на Kaizen Gaming за онлайн спортни залози и игри – става официален спонсор на UEFA EURO 2028™.

По повод новото партньорство генералният секретар на UEFA Теодорос Теодоридис и маркетинг директорът на UEFA Ги-Лоран Епщайн се присъединиха към съоснователя и главен изпълнителен директор на Kaizen Gaming Джордж Даскалакис и главния търговски директор Хулио Иглесиас Ернандо на специална церемония по подписването, която се проведе в Kaizen Campus в Атина.

Споразумението връща Betano на сцената, от която започна партньорството на бранда с UEFA. По време на UEFA EURO 2024™ Betano на Kaizen Gaming стана първият бранд от сектора на онлайн игрите, който спонсорира водещото състезание на UEFA за мъжки национални отбори. Това постави началото на сътрудничество, което впоследствие се разшири и обхвана някои от най-големите футболни турнири в Европа. От сезон 2024/2025 Betano е официален глобален спонсор на UEFA Europa League и UEFA Conference League.

Теодорос Теодоридис, генерален секретар на UEFA, заяви:

„За нас е удоволствие да продължим успешното си партньорство с Kaizen Gaming и отново да приветстваме Betano като официален спонсор на UEFA EURO 2028™. След съвместната ни работа по време на UEFA EURO 2024™, както и в рамките на UEFA Europa League и UEFA Conference League, това споразумение е доказателство за силата на нашите взаимоотношения и за общата ни амбиция да създаваме вълнуващи футболни преживявания. Очакваме с нетърпение да продължим съвместната си работа по пътя към UEFA EURO 2028™.“

Джордж Даскалакис, съосновател и главен изпълнителен директор на Kaizen Gaming, добави:

„UEFA EURO 2024™ постави началото на важно партньорство за Kaizen Gaming и Betano. Завръщането ни в турнира за UEFA EURO 2028™ има особено значение за нас. Преди всичко участието ни в 18-ото издание на Европейското първенство на UEFA ни дава възможност да надградим всичко, което създадохме заедно до този момент, и да поставим началото на следващата глава в нашите взаимоотношения. И макар до първия съдийски сигнал през 2028 г. да остава още време, днес в Атина започваме следващата глава от нашето партньорство по пътя към UEFA EURO 2028™.“

UEFA EURO 2028™ ще събере водещите национални отбори на Европа на девет стадиона в осем града във Великобритания и Ирландия в периода от 9 юни до 9 юли 2028 г. Отвъд случващото се на терена турнирът ще постави европейския футбол в центъра на вниманието, създавайки незабравими моменти и споделени преживявания за привържениците в страните домакини и извън тях.

Компанията отново ще бъде до футболните фенове с амбицията да направи тяхното преживяване още по-вълнуващо, като същевременно поставя в основата на своята платформа най-добрите практики за отговорна игра и най-съвременните технологични функционалности.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората компанията се стреми непрекъснато да развива преживяването в онлайн игрите, което предлага на милиони потребители по целия свят, и да предоставя на спортните фенове забавление по отговорен и увлекателен начин.

Kaizen Gaming е собственик на премиум бранда за онлайн спортни залози и игри Betano, който има утвърдено присъствие на множество пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има приблизително 3000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната за един от водещите участници на световния пазар за спортни залози и игри и е носител на редица отличия от индустрията. Сред тях са наградата „Оператор на годината“ на EGR Operator Awards през 2024 и 2025 г., както и отличието „Оператор на годината“ на SBC Awards в три последователни години – от 2024 до 2026 г.

За UEFA

UEFA е ръководният орган на европейския футбол и организация с нестопанска цел, която подкрепя развитието на най-популярния спорт в света и работи за неговия устойчив просперитет на всички нива в рамките на своите 55 национални асоциации членки.

Като част от този ангажимент UEFA инвестира 97,5% от своите приходи във футболни дейности, проекти и инициативи, които осигуряват устойчивото развитие както на професионалния футбол при мъжете и жените, така и на младежкия и масовия футбол и футзала.

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