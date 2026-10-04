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Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

  • 4 окт 2026 | 14:59
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Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

Националът Георги Татаров и тимът на Алианц Милано победиха Веро Волей (Монца) с Илия Петков в състава с 4:0 (25:22, 25:22, 27:25, 29:27) в контролна среща помежду им.

В стартовата шестица бяха и Сантяго Ордуна, Базил Дермо, Сепе Роти, Филипо Бартолучи и Дамяно Катания.

За Монца в стартовия състав бяха Илия Петков, Леонардо Бонаки, Диего Фрашио, Якопо Масари, Хрихорий Хотсевич, Томас Берета, Флавио Морацини.

Срещата бе дебют за Георги Татаров, който бе топреализатор със 17 точки. Двубоят бе първи с фланелката на тима и за кубинеца Робертланди Симон.

Филипо Бартолучи записа 9 точки.

За съперника Илия Петков завърши с 4 точки. Най-резултатен бе Диего Фрашио с 14 точки.

На 10 и 11 октомври (събота и неделя) Алианц Милано ще участва на международния турнир "Йези Волей Къп". Съперници ще бъдат Кучине Лубе Чивитанова с Алекс и Мони Николови в състава, както и гръцкият Олимпиакос (Пирея) с Мартин Атанасов, и японският Сантори Сънбърдс.

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