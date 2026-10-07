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Алекс де Минор разкри подробности за травмата, която го извади от финала в Пекин

  • 7 окт 2026 | 10:50
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Алекс де Минор разкри подробности за травмата, която го извади от финала в Пекин

Австралийският тенисист Алекс де Минор даде информация за физическото си състояние, след като се отказа поради контузия по време на финалния двубой срещу Новак Джокович на АТР 500 турнира в Пекин във вторник. Де Минор прекрати участието си в мача при резултат 6:7(3), 1:0 в полза на сърбина.

Деветият в световната ранглиста поясни, че е почувствал болка в областта на слабините още в първия сет.

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„Преди мача се чувствах напълно добре, но към средата и края на първия сет усетих проблем“, сподели Де Минор на въпрос дали е имал оплаквания преди срещата. „Болката постепенно се засили. Усетих нещо в аддуктора, но все още не знам точно какво е. Предстои ми да направя допълнителни скенери.“

Следващият турнир в графика на австралиеца е "Мастърс"-а в Шанхай, който стартира в сряда. В откриващия си мач той трябва да се изправи срещу преминалия през квалификациите Федерико Чина или Алекс Молчан.

„Планът ми е в Шанхай да премина през необходимите изследвания“, потвърди австралийският състезател.

Де Минор има баланс от 40 победи и 19 загуби през 2026 година. През февруари той спечели 11-тата си титла от АТР тур в Ротердам, като освен това достигна до финала в 'с-Хертогенбош.

В момента той заема десето място в класацията "на живо" за Торино, като преследва класиране за престижните финали на АТР за трета поредна година.

„С изключение на самия край, всичко беше изключително позитивно, обобщи представянето си в Пекин Де Минор. - Показах страхотен тенис и играх на много високо ниво. Чувствах се превъзходно на корта и натрупах сериозна увереност от тази първа седмица.“

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