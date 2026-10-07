Първи гол за МакКена в НХЛ и драматичен обрат на Торонто срещу Нашвил

Гавин МакКена отбеляза първия си гол и записа първа асистенция в кариерата си в НХЛ, а капитанът Остън Матюс донесе победата на Торонто Мейпъл Лийфс с 5:4 над Нешвил Предатърс само 14 секунди преди края на продължението в „Скотия Арена“.

МакКена, който бе избран под номер 1 в Драфта на НХЛ за 2026 година, не бе успял да се разпише или асистира в първите си три срещи в лигата.

„Голям товар падна от плещите ми, чувството беше страхотно. Това е попадение, което определено ще помня завинаги“, сподели МакКена. „Имах усещането, че чакането продължи по-дълго от три мача, но се опитвам да се подобрявам с всеки двубой и смятам, че тази вечер направих най-силното си представяне.“

GAVIN MCKENNA'S FIRST NHL GOAL!!! 🤩 https://t.co/OBvMoAGVn5 — NHL (@NHL) October 7, 2026

Остън Матюс, който завърши срещата с общо четири точки (гол и три асистенции), донесе успеха за канадския тим, след като се разписа при добавка след изстрел на Уилям Ниландер.

„Мисля, че той игра много силно през целия тренировъчен лагер и се бори за всяка шайба, но тази вечер беше на съвсем различно ниво“, похвали капитана си треньорът на Торонто Джим Хилър. „От чисто хокейна гледна точка беше удоволствие да се наблюдава играта му. Не става въпрос само за победния гол, а за цялостното му представяне от началото до края.“

AUSTON MATTHEWS WINS IT FOR THE LEAFS IN OVERTIME TO COMPLETE THE COMEBACK 🔥😱 #Leafs https://t.co/wv4UZ4nJk7 — TSN (@TSN_Sports) October 7, 2026

Ниландер се отличи с гол и две асистенции, а Джак Рословик добави попадение и голово подаване за състава на Мейпъл Лийфс (2-2-0), чиито първи четири мача през сезона бяха решени само с един гол разлика. Вратарят Антъни Столарц се отчете с 21 спасявания.

„Не мисля, че направихме нещо извънредно сложно“, коментира Матюс. „Освен гола при числено превъзходство, всичко беше плод на много работа, спечелени единоборства и намиране на свободни съотборници. През втората половина опростихме действията си, бяхме първи до шайбата и надиграхме съперника в битките.“

William Nylander thought he gave the Leafs a late lead but it is called back for offside. #Leafs https://t.co/zkOoLvbGgE — TSN (@TSN_Sports) October 7, 2026

За гостите от Нашвил (1-1-1) Стивън Стамкос и Нилс Хогландер отбелязаха по две попадения, а Филип Форсберг се отчете с две асистенции. Стражът Юси Сарос отрази 32 удара.

„Започнахме добре и наложихме нашия стил“, каза треньорът на Предатърс Андрю Брюнет. „След това обаче допуснахме колебания в защита и оставихме твърде много свободни шайби в центъра срещу толкова класен съперник. Торонто започна да атакува на вълни, а когато публиката в тази зала се събуди, напрежението става сериозно.“

Любопитни факти и статистики от срещата:

Маккена стана най-младият състезател в историята на Мейпъл Лийфс със спечелена точка (на 18 години и 290 дни) след Дрейк Береховски (18 години и 280 дни) на 10 октомври 1990 година.

Стамкос вече е третият действащ играч в лигата с поне 100 откриващи гола в кариерата си, нареждайки се непосредствено след Алекс Овечкин (154) и Сидни Кросби (127).

Центърът на Предатърс Райън О'Райли се отличи с асистенция и записа своята точка номер 900 в кариерата. Той стана третият хокеист от драфта на НХЛ през 2009 година, достигнал тази граница, след Таварес (1188) и Мат Дюшен (936).

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