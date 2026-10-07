Символ на победа и традиция: Представиха уникалните медали за Eвропейското във Валенсия

Организационният комитет на Европейското първенство по лека атлетика в зала официално показа отличията, за които ще се борят най-добрите състезатели на континента. Шампионатът ще се проведе от 4 до 7 март 2027 година на велодром “Люис Пуч“, а презентацията на медалите съвпадна с честванията по случай Деня на Валенсианската общност на 9 октомври.

Знакът за триумф и градска идентичност

Дизайнът на отличията излиза извън рамките на стандартната кръгла форма, превръщайки всеки медал в пластично произведение. В основата на концепцията стои диагонално преминаващият елемент във формата на буквата “В“, носещ двойно послание – символ на победата и начална буква от името на града домакин Валенсия.

Върху релефа е инкрустирана годината 2027, във вертикалната лента отляво е изписано името на града, а в долния десен ъгъл е разположена официалната емблема на шампионата. Полукръглата форма черпи вдъхновение от традиционния валенсиански гребен за коса – пейнета, докато концентричните извивки във вътрешността пресъздават коридорите на лекоатлетическата писта.

Коприненото наследство, претворено в метал

Флоралните мотиви по диагонала пресъздават изящните бродирани копринени платове на празничните носии, характерни за най-известния местен фестивал – “Лас Фаяс“. Текстилната традиция има вековни корени в областта, а прочутата Копринена борса “Ла Лонха де ла Седа“ е част от световното наследство на ЮНЕСКО от 1996 година.

Дизайнерите са пренесли духа на коприната чрез четири ключови елемента: плавна клонка за усещане за движение, централно цвете за елегантност, детайлни орнаменти за ритъм и специфична текстура, отразяваща богатото културно минало. Композицията въплъщава идеите за местна гордост, автентичност и вековна традиция.

Злато, сребро и бронз с печата на Европейската атлетика

Призьорите ще получат медали със златно, сребърно и бронзово покритие с идентичен дизайн. Гърбът е с изчистена повърхност, носеща логото на Европейската атлетика и обособено пространство за персонално гравиране. Всяко отличие ще бъде окачено на синя лента с визуалните мотиви на състезанието.

Премиерата на медалите на 9 октомври почита паметната дата от 1238 година, когато крал Хауме Първи влиза в града и поставя началото на Кралство Валенсия. В съзвучие с официалния лозунг на форума – “Запали пистата“, спортистите, които се качат на почетната стълбичка на велодром „Люис Пуч“, ще получат не просто спортна награда, а късче от историята и изкуството на Валенсия.

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