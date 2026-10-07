Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Близки, приятели и фенове на Ботев (Пловдив) изпращат Илиян Филипов в последния му път
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Символ на победа и традиция: Представиха уникалните медали за Eвропейското във Валенсия

  • 7 окт 2026 | 10:28
  • 217
  • 0
Символ на победа и традиция: Представиха уникалните медали за Eвропейското във Валенсия

Организационният комитет на Европейското първенство по лека атлетика в зала официално показа отличията, за които ще се борят най-добрите състезатели на континента. Шампионатът ще се проведе от 4 до 7 март 2027 година на велодром “Люис Пуч“, а презентацията на медалите съвпадна с честванията по случай Деня на Валенсианската общност на 9 октомври.

Знакът за триумф и градска идентичност
Дизайнът на отличията излиза извън рамките на стандартната кръгла форма, превръщайки всеки медал в пластично произведение. В основата на концепцията стои диагонално преминаващият елемент във формата на буквата “В“, носещ двойно послание – символ на победата и начална буква от името на града домакин Валенсия.

Върху релефа е инкрустирана годината 2027, във вертикалната лента отляво е изписано името на града, а в долния десен ъгъл е разположена официалната емблема на шампионата. Полукръглата форма черпи вдъхновение от традиционния валенсиански гребен за коса – пейнета, докато концентричните извивки във вътрешността пресъздават коридорите на лекоатлетическата писта.

Коприненото наследство, претворено в метал
Флоралните мотиви по диагонала пресъздават изящните бродирани копринени платове на празничните носии, характерни за най-известния местен фестивал – “Лас Фаяс“. Текстилната традиция има вековни корени в областта, а прочутата Копринена борса “Ла Лонха де ла Седа“ е част от световното наследство на ЮНЕСКО от 1996 година.

Дизайнерите са пренесли духа на коприната чрез четири ключови елемента: плавна клонка за усещане за движение, централно цвете за елегантност, детайлни орнаменти за ритъм и специфична текстура, отразяваща богатото културно минало. Композицията въплъщава идеите за местна гордост, автентичност и вековна традиция.

Злато, сребро и бронз с печата на Европейската атлетика
Призьорите ще получат медали със златно, сребърно и бронзово покритие с идентичен дизайн. Гърбът е с изчистена повърхност, носеща логото на Европейската атлетика и обособено пространство за персонално гравиране. Всяко отличие ще бъде окачено на синя лента с визуалните мотиви на състезанието.

Премиерата на медалите на 9 октомври почита паметната дата от 1238 година, когато крал Хауме Първи влиза в града и поставя началото на Кралство Валенсия. В съзвучие с официалния лозунг на форума – “Запали пистата“, спортистите, които се качат на почетната стълбичка на велодром „Люис Пуч“, ще получат не просто спортна награда, а късче от историята и изкуството на Валенсия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Алекс Начева ще работи с Николай Жейнов

Алекс Начева ще работи с Николай Жейнов

  • 6 окт 2026 | 19:21
  • 1199
  • 0
"Луковитски моми" за 36-и път на 17 октомври

"Луковитски моми" за 36-и път на 17 октомври

  • 6 окт 2026 | 13:29
  • 850
  • 0
Пловдив ще има грандиозен маратон през април 2027 г.

Пловдив ще има грандиозен маратон през април 2027 г.

  • 6 окт 2026 | 13:24
  • 980
  • 0
Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

  • 5 окт 2026 | 22:05
  • 814
  • 0
Тъжна вест: Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

Тъжна вест: Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

  • 5 окт 2026 | 15:11
  • 1752
  • 0
Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика

Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика

  • 4 окт 2026 | 20:31
  • 3759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 50347
  • 104
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 152206
  • 369
Последно сбогом с Илиян Филипов: започна поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

Последно сбогом с Илиян Филипов: започна поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

  • 7 окт 2026 | 10:37
  • 4809
  • 2
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 11357
  • 12
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 38379
  • 69
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 30695
  • 22