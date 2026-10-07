Шавкат Рахмонов проговори за следващия си мач в UFC

Майкъл Моралес и Шавкат Рахмонов може съвсем скоро да се завърнат в октагона. Двамата водещи претенденти в полусредна категория преминаха през дълъг период на неактивност. Моралес все още очаква следващия си насрочен двубой след категоричната победа над Шон Брейди през ноември 2025 г., докато травми държаха Рахмонов извън строя от декември 2024 г.

Наскоро Моралес публикува видеоклип, с който отправи остро предупреждение към цялата категория. Той предизвика шампиона Ислам Махачев, Карлос Пратес, Иън Мачадо Гари и Рахмонов, когото определи като „последния бос“.

Макар че все още няма официално потвърждение за двубой, Рахмонов изглежда приема идеята да изправи своя перфектен баланс от 19 победи и 0 загуби срещу идентичния актив на Моралес (19-0). Боецът от Казахстан намекна за такъв сценарий чрез публикация в ТикТок. Въпреки че не споменава директно името на съперника, посланието е напълно ясно на фона на еднаквите им статистики и отправеното предизвикателство.

Хронични проблеми с коляното попречиха на Рахмонов да се възползва максимално от победата си над Иън Мачадо Гари. В негово отсъствие именно ирландецът получи възможност да спори с Махачев за шампионския пояс. Моралес също трябваше да прояви търпение, въпреки че си изгради репутация на главен претендент за титлата след три поредни нокаута още в първия рунд срещу Брейди, Гилбърт Бърнс и Нийл Магни.

Майкъл Моралес пък продължава да търси силни съперници за своето завръщане, като освен към Махачев се е прицелил и в други големи имена в дивизията, а Иън Мачадо Гари вече даде своя отговор на нападките му.

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