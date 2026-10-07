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Стартовете с ролкови ски за Купа "Ел Тепе" събраха 100 състезатели в Банско

  • 7 окт 2026 | 08:51
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Стартовете с ролкови ски за Купа "Ел Тепе" събраха 100 състезатели в Банско

Атрактивната надпревара с ролкови ски Купа „Ел Тепе“ събра в Банско 100 състезатели от страната и от осем други държави. Организатори на двудневните стартове са ски клуб Ел Тепе, БФ Ски, Обшина Банско, със съдействие на Национален парк „Пирин“ и „Юлен“ АД.

В първия ден надпреварата се състоя изкачване в класически стил (масов старт) от Банско до „Шилигарника“. При момичетата младша до 12 години първа е Виктория Тодорова, Узана 2007, а при момчетата в същата възрастова група победи Емил Каранов, Паничище 2009. Победител при момчетата старша до 14 години е Илиян Чолаков, Рилски скиор, а при момичетата спечели Спасимира Шопова, Ел Тепе.

Шампионка при девойките до 16 години е Анджелина Ерол, Тритон Екстрийм. Най-добър при младежите до 16 години е Ангел Мандалиев, Тритон Естийм. Победата при девойките до 18 години е за Мария Хинкова, Банско. В изкачването за юноши до 18 години първи е Петър Белокапов, Александър Логистик.

Победител при мъжете стана Лука Гарсия Зорокияин, Испания.

Днес надпреварата ще е на „Бъндеришка поляна“ с начален час 10:00. Състезанието ще бъде в свободен стил с интервално тръгване.

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