Каролина продължи точковата си серия след убедителен успех над Рейнджърс

Каролина Хърикейнс демонстрира впечатляваща отборна класа и се наложи с 5:2 над Ню Йорк Рейнджърс като гост в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън". Цели 12 полеви играчи на „ураганите“ се отчетоха с поне една точка, а вратарят Брандън Бъси направи 25 спасявания, с което тимът увеличи серията си със спечелени точки на седем поредни мача (6-0-1).

Ерик Робинсън блесна с гол и асистенция за тима на Каролина (18-3-3), който в събота записа изразителна победа със 7:4 у дома срещу Едмънтън Ойлърс.

A tremendous shift from Jordan Staal allows Eric Robinson to open the afternoon's scoring 🫡 https://t.co/Zj8D63ig8g — Walt Ruff (@WaltRuff) November 22, 2026

„Изиграхме труден и емоционален двубой вчера, а след това веднага пътувахме, докато съперникът ни чакаше свеж на свой терен, сподели старши треньорът на Каролина Род Бриндамур. - Вратарят ни Бъси ни задържа в мача в началните минути и това беше решаващо. След това отлично отиграване на Джордан Стаал ни донесе преднина, което ни позволи да се успокоим, а през втората половина на срещата контролирахме събитията.“

Brandon Bussi with a crucial toe save in the second half of the third period to keep the game in the Hurricanes' control #CarolinaCulture #NYR #NHL https://t.co/WPkP3G4vNS — Queen of the Puck (@rbarkleyhockey) November 22, 2026

За състава на Ню Йорк точни при числено превъзходство бяха Мика Зибанеджад и Джей Ти Милър, и двамата след асистенции на Адам Фокс. Стражът на домакините Дилън Гаранд отрази 36 изстрела, но Рейнджърс (13-9-1) не успяха да продължат серията си от три последователни успеха.

Нюйоркчани започнаха силно и отправиха 16 точни удара през първата третина, но в остатъка от срещата записаха едва 11, включително само три през втория период. В заключителните осем минути и половина на втората част Каролина нанесе своя решителен удар с три безответни попадения, за да си осигури аванс от 4:1.

The Rangers counter with a special teams goal of their own. Mika Zibanejad makes it a 1-1 game. https://t.co/11S0Phb3yk — Walt Ruff (@WaltRuff) November 22, 2026

„В хокея моментът е изключително важен и през първите тридесетина минути бяхме много доволни от играта си, заяви наставникът на Рейнджърс Майк Съливан. - Бяхме агресивни, вземахме добри решения, но след това допуснахме няколко грешки в рамките на пет-шест минути, за които бяхме наказани сурово. В третия период не показахме същото ниво и ни липсваше енергия.“

С този триумф Каролина постави нов клубен рекорд за най-бързо достигнати 10 победи като гост през сезона (10-2-1), подобрявайки предишното върхово постижение от 14 срещи от кампанията 2021/2022.

Нападателят на Каролина Хърикейнс Николай Елерс не пътува с отбора заради травма от неназован характер, получена в съботния мач. Старши треньорът на тима Род Бриндамур заяви, че очаква повече яснота около състоянието на хокеиста в понеделник.

Междувременно съставът на Каролина продължава впечатляващата си серия, след като отправи повече точни удари от своя опонент в 23-ти пореден двубой. По този начин клубът подобри рекорда на Ню Йорк Рейнджърс от кампанията 1971/72 за най-дълга подобна поредица в историята на първенството, откакто се води официална статистика от сезон 1959/60 насам.

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