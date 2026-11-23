Сейнт Луис навакса три гола пасив в третата третина и пречупи Едмънтън след дузпи

Сейнт Луис Блус сътвори паметен обрат, след като изоставаше с три попадения в заключителната третина, но успя да надделее над Едмънтън Ойлърс с 5:4 след изпълнение на дузпи в среща, играна в „Ентърпрайс Сентър“.

Джейк Нейбърс и Мейсън Мактавиш бяха точни при дузпите за домакините, които за първи път в клубната си история спечелиха мач, след като изоставаха с три гола в рамките на последните десет минути от редовното време.

JIMMY SNUGGERUD TIES IT FOR ST. LOUIS 😱 https://t.co/2wUPuG3kJc — Sportsnet (@Sportsnet) November 23, 2026

Далибор Дворски, Филип Броберг и Павел Бучневич също се разписаха за „блусарите“, които записаха четвърти пореден успех след головото шоу и победата с 9:6 над Ню Джърси Девилс в събота. Вратарят Джоуел Хофър отрази 26 удара в редовното време и продължението, а при дузпите спря Оуен Майкълс в третия рунд, за да подпечата победата.

„Мисля, че намерихме ритъма си в предно поле. Говорихме си още след първата третина да опитаме да стреляме максимално много към вратата – нещо, за което обикновено не говорим толкова. Настоявахме за това в третата част и около 11-ата минута звеното на Робърт Томас се появи на леда и нанесе канонада от четири изстрела. Не отбелязахме тогава, но това ни даде нужния импулс“, сподели наставникът на победителите Джим Монтгомъри.

This was a sneakyyyyy shootout move from Mason McTavish 👀 https://t.co/MDzlz9ruQu — NHL (@NHL) November 23, 2026

Каспери Капанен се отличи с гол и асистенция за Едмънтън, а Леон Драйзайтъл реализира попадение и стана петият най-бърз състезател, роден извън Северна Америка, натрупал 1100 точки в кариерата си, нареждайки се след Петер Щастни (793 мача), Яри Кури (824), Яромир Ягър (825) и Кучеров (863). Въпреки това Ойлърс инкасираха трета поредна загуба след серия от шест поредни победи. Стражът на гостите Тристан Джари се отчете с 23 спасявания.

Kasperi Kapanen gets the Oilers on the board first 🛢️☝️ https://t.co/z8SG6Pa4kG — Sportsnet (@Sportsnet) November 23, 2026

„Очевидно направихме няколко грешки, а те имаха късмет при рикошетите. Въпреки всичко имахме своите възможности при отложеното наказание в края на третата част. Смятам, че като цяло играхме добре и изградихме отлични позиции, но в крайна сметка нещата не се развиха в наша полза. Трябва да намираме начин да затваряме мачовете си“, коментира старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок.

Звездата на гостите Конър Макдейвид записа три асистенции в последните си две срещи, след като впечатляващата му поредица от 23 мача с отбелязана точка от началото на кампанията приключи при поражението с 1:3 от Тампа Бей Лайтнинг в четвъртък.

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