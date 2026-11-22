Кристофер Ериксен Сундал триумфира в състезанието в Лилехамер

Представителят на домакините Кристофер Ериксен Сундал стана победител в състезанието по ски скокове от 140-метрова шанца в норвежкия курорт Лилахамер. Той бе втори след първите скокове, но с общо 304 точки триумфира след втори скок, при който се приземи на 138 метра дистанции и показа отлична техника във въздуха.

Сундал изпревари австриеца Рафаел Цимерман, който остана опасно близо до първия с 303.8 точки. Трети завърши друг норвежец - Исак Андреас Лангмо с 299.2 точки. Халвор Егер Гранеруд от Норвегия бе първи след първите скокове, но при втория се приземи на 127 метра и остана на четвърто място.

Българският състезател Владимир Зографски преодоля без проблем квалификацията по-рано през деня, но по време на същинското състезание събра 235.4 точки със скокове от 130.5 и 122 метра. Така българинът остана на предпоследното 30-о място, зад него е единствено словенецът Рок Облак. В събота Зографски завърши трети отзад напред.

В генералното класиране след първите състезания за годината води Сундал със 145 точки, Рафаел Цимерман има 140, а Владимир Зографски събра 4 след първите два дни.

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