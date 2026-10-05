The MongolZ официално обяви връщането на Йесунтумур "nin9" Гантулга

Отборът на The MongolZ официално обяви привличането на Йесунтумур "nin9" Гантулга от The Huns, както Sportal.bg вече съобщи. 28-годишният играч ще заеме място в стартовата петица заедно с Анарбилег "cobrazera" Ууганбаяр,

Introducing the newest addition to The MongolZ CS2 roster. Yesuntumur 'nin9' Gantulga The MongolZ CS2 Roster: Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren Sodbayar 'Techno' Munkhbold Usukhbayar '910' Banzragch Anarbileg 'cobrazera' Uuganbayar Yesuntumur 'nin9' Gantulga Coach Erdenedalai 'maaRaa' Bayanbat On to the next chapter. — The MongolZ (@1mongolz) October 5, 2026

Двамата ще играят на местата на tikuak и DarkMeister, които бяха поставени на пейката след участието на The MongolZ на FISSURE Playground 3.З

За nin9 това е завръщане в The MongolZ след първия му престой в организацията през 2018 г., когато игра на Мейджъра в Антверпен.

Снимка: The MongolZ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google