Янаки Милев продължава във втория кръг в Палермо

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи над Иван Гахов (Русия) с 6:2, 6:3 за 90 минути на корта.

Янаки Милев влезе в основната схема на "Чаланджър" в Палермо

Българинът доминираше изцяло в срещата, направи три пробива в първия и един във втория сет, за да спечели мача.

Милев заработи 7 точки за световната ранглиста и 910 евро от наградния фонд. Във втория кръг той ще играе срещу осмия поставен Бувайсар Гадамаури (Белгия).

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