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Янаки Милев влезе в основната схема на "Чаланджър" в Палермо

  • 5 окт 2026 | 15:50
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Янаки Милев влезе в основната схема на "Чаланджър" в Палермо

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за основната схема на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под №12 в схемата на квалификациите Милев направи обрат и във втория кръг победи поставения под №3 Даниел Синиаков (Чехия) с 5:7, 6:3, 6:4 след три часа и 8 минути игра.

Българинът направи обрат от 2:4 до 5:4 в първия сет, но загуби следващите три гейма и отстъпи със 5:7. Милев поведе с 3:0 във втората част и след като допусна връщане на пробива за 4:3, спечели следващите два гейма и изравни резултата в сетовете.

Националът поведе с 3:0 и в третата решителна част, което се оказа решаващо за крайното 6:4 в негова полза.

Милев спечели първия си мач от надпреварата срещу испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:2, 4:6, 6:1.

С този успех Янаки Милев заработи общо 3 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под №619.

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