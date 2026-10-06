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Пьотр Нестеров постигна трета поредна победа на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

  • 6 окт 2026 | 21:09
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Пьотр Нестеров постигна трета поредна победа на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вилена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, се наложи над участващия с "уайлд кард" Карлес Ернандес (Испания) с 6:3, 7:6(4) за близо два часа игра. Така той записа трета поредна победа.

Нестеров направи серия от четири поредни гейма от 2:3, до 6:3 в първия сет на двубоя. Във втората част двата си размениха по два брейка, а в 12-ия гейм националът пропиля два мачбола. В тайбрека той водеше убедително и затвори срещата със 7:4 при четвъртата си възможност.

Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания
Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания

Българинът заработи 11 точки за световната ранглиста и 2780 евро, а в следващия кръг ще има за съперник поставения под номер 5 Пабло Ламас Руис (Испания).

В основната схема на двойки ще участва Антъни Генов. Българинът и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще играят на старта срещу Бенджамин Китей (САЩ) и Такеру Юдзуки (Япония).

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