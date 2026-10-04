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Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания

  • 4 окт 2026 | 19:14
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Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вилена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Поставеният под номер 8 в схемата българин победи участващия с "уайлд кард" Чарлз Чен (Китай) с 3:6, 6:3, 6:2 за точно два часа на корта.

Нестеров загуби първия сет, но в следващия направи пробив в шестия гейм и след 6:3 изравни резултата. В решаващата трета част той взе подаването на съперника си два пъти и без проблеми затвори двубоя с първия си мачбол.

В спор за място на финала националът, който заработи 2 точки за световната ранглиста и 810 евро, ще срещне утре победителя от мача между номер 5 Хинек Бартон (Чехия) и Стефан Латинович (Сърбия).

В основната схема на двойки ще играе Антъни Генов. Българинът и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще играят на старта срещу Бенджамин Китай (САЩ) и Такеру Юдзуки (Япония).

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