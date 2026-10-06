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Футболистите на Ман Сити ще получат повече информация относно положението в четвъртък

  • 6 окт 2026 | 11:41
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска ще проведе среща с футболистите относно решение на независимата комисия по делото за финансовите нарушения на клуба. Наставникът ще се срещне с играчите в четвъртък, когато по-голямата част от състава ще се завърне в Манчестър след ангажиментите с националните отбори, за да бъде обсъдено положението и да получат самите футболисти повече информация относно действията на клуба по обжалването.

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Манчестър Сити беше признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг в периода 2009–2018 г. Клубът отхвърля решенията и вече обжалва решението, като все още няма наложена спортна санкция. Възможните последствия включват сериозна финансова глоба, отнемане на точки и дори изваждане от Премиър лийг.

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Мареска, който пое Сити след края на десетгодишния период на Пеп Гуардиола начело на отбора, ще трябва да подготви футболистите за един от най-тежките мачове през сезона – гостуването на Ливърпул на „Анфийлд“ на 11 октомври. Италианецът вече даде знак, че случващото се извън терена няма да промени фокуса му върху работата, след като след обявяването на присъдата публикува цитат на Сократ: „Единственото, което знам, е, че нищо не знам“, придружен от думите: „Време е да поема въздух. Време е да анализирам. Време е да се уча.“

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Ситуацията около Сити остава несигурна, тъй като предстои да стане ясно как ще приключи обжалването и дали след него ще бъдат наложени наказания. Междувременно отборът трябва да продължи сезона, като Мареска ще се опита да изолира футболистите си от шума около делото и да насочи вниманието им към представянето на терена.

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Снимки: Gettyimages

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