Винисиус и част от националите се завърнаха към тренировките на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо има възможност отново да разчита на част от своите национални състезатели в последния ден от паузата на ФИФА. Във второто занимание за седмицата в клубната база "Сиудад Реал Мадрид" се включиха бразилците Винисиус и Ендрик, както и мароканецът футболист Браим Диас.
Тримата се присъединиха към съотборниците си от първия отбор, които не бяха повикани от своите селекционери – Милитао, Алваро Карерас, Антонио Рюдигер, Орелиан Чуамени, Тибо Куртоа и Андрий Лунин.
Наравно с представителния състав тренира и младокът Тиаго Питарч, който по време на паузата записа игрови минути както за дубъла Кастия, така и за селекцията на Испания до 20 години.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google