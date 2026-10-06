Винисиус и част от националите се завърнаха към тренировките на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо има възможност отново да разчита на част от своите национални състезатели в последния ден от паузата на ФИФА. Във второто занимание за седмицата в клубната база "Сиудад Реал Мадрид" се включиха бразилците Винисиус и Ендрик, както и мароканецът футболист Браим Диас.

Тримата се присъединиха към съотборниците си от първия отбор, които не бяха повикани от своите селекционери – Милитао, Алваро Карерас, Антонио Рюдигер, Орелиан Чуамени, Тибо Куртоа и Андрий Лунин.

Vinícius y otros internacionales regresan para incorporarse al trabajo en el Real Madrid https://t.co/vwcry1rlbt — ABC Deportes (@abc_deportes) October 6, 2026

Наравно с представителния състав тренира и младокът Тиаго Питарч, който по време на паузата записа игрови минути както за дубъла Кастия, така и за селекцията на Испания до 20 години.

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