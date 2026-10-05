OG представи променения си състав в CS2

Отборът на OG обяви новия си състав по Counter-Strike 2, който ще започне от нулата във VRS класирането заради големия брой промени.
Към Оле "spooke" Грундстрьом и Александър "bodyy" Пианаро се присъединяват Пиер "Ex3rcice" Бюланж, Джордан "Chuckyy"“ Молнар и Мартин "nut nut" Холм Вестергор.
body ще поеме ролята на лидер в отбора, докато Chuckyy ще бъде снайперист. Ex3rcice пристига от 3DMAX. nut nut пък идва от трансферната листа на ECSTATIC.
Снимка: ОГДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google