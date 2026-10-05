OG представи променения си състав в CS2

Отборът на OG обяви новия си състав по Counter-Strike 2, който ще започне от нулата във VRS класирането заради големия брой промени.

This is a new beginning for OG.DEXSPORT. Please welcome @Ex3rcice, @Chuckyycsgo & @nutnutcsgo 🙌 https://t.co/EfI4T85aaU — OG.Dexsport (@OGesportsCS) October 4, 2026

Към Оле "spooke" Грундстрьом и Александър "bodyy" Пианаро се присъединяват Пиер "Ex3rcice" Бюланж, Джордан "Chuckyy"“ Молнар и Мартин "nut nut" Холм Вестергор.

body ще поеме ролята на лидер в отбора, докато Chuckyy ще бъде снайперист. Ex3rcice пристига от 3DMAX. nut nut пък идва от трансферната листа на ECSTATIC.

Снимка: ОГ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google