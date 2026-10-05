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OG представи променения си състав в CS2

  • 5 окт 2026 | 09:30
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OG представи променения си състав в CS2

Отборът на OG обяви новия си състав по Counter-Strike 2, който ще започне от нулата във VRS класирането заради големия брой промени.

Към Оле "spooke" Грундстрьом и Александър "bodyy" Пианаро се присъединяват Пиер "Ex3rcice" Бюланж, Джордан "Chuckyy"“ Молнар и Мартин "nut nut" Холм Вестергор.

body ще поеме ролята на лидер в отбора, докато Chuckyy ще бъде снайперист. Ex3rcice пристига от 3DMAX. nut nut пък идва от трансферната листа на ECSTATIC.

Снимка: ОГ

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