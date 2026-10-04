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LOUD и T1 грабнаха последните два билета за плейофите на VALORANT Champions

  • 4 окт 2026 | 23:06
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LOUD и T1 грабнаха последните два билета за плейофите на VALORANT Champions

Отборите на LOUD и T1 заеха последните две места в плейофите на VALORANT Champions Шанхай. Бразилците победиха Global Esports с 2:0 (13-8, 13-9), докато T1 се справи със същия резултат срещу FUT Esports.

Корейският гранд пък спечели два пъти със същия резултат при 2:0 (13-10, 13-10) 13:10. Така T1 за първи път достигна до плейофите на Champions при третото си участие в турнира.

В първия кръг на плейофите LOUD ще срещне Paper Rex, а T1 ще се изправи срещу NRG. Останалите участници са 100 Thieves, G2 Esports, Team Vitality и Nongshim RedForce.

Снимка: T1

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