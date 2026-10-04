LOUD и T1 грабнаха последните два билета за плейофите на VALORANT Champions

Отборите на LOUD и T1 заеха последните две места в плейофите на VALORANT Champions Шанхай. Бразилците победиха Global Esports с 2:0 (13-8, 13-9), докато T1 се справи със същия резултат срещу FUT Esports.

A clear road towards all the glory. Here's the #VALORANTChampions Shanghai Playoffs Bracket! https://t.co/DvptpOp46D — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) October 4, 2026

Корейският гранд пък спечели два пъти със същия резултат при 2:0 (13-10, 13-10) 13:10. Така T1 за първи път достигна до плейофите на Champions при третото си участие в турнира.

The results from the final day of Group Stage at #VALORANTChampions Shanghai! https://t.co/lAgI1v4l77 — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) October 4, 2026

В първия кръг на плейофите LOUD ще срещне Paper Rex, а T1 ще се изправи срещу NRG. Останалите участници са 100 Thieves, G2 Esports, Team Vitality и Nongshim RedForce.

Снимка: T1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google