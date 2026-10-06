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Антъни Гордън: Искам този отбор на Барселона да бъде запомнен

  • 6 окт 2026 | 18:11
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Антъни Гордън бързо се адаптира към тима на Барселона и е част от атака, която от началото на сезона всява смут из испанските терени. Пред клубното списание английският национал разказа с кои съотборници се разбира най-добре и какво иска да постигне на "Камп Ноу".

"Адаптацията не беше трудна, защото в Нюкасъл играехме с подобен стил, пресирахме много и атакувахме с целия отбор. Сега обаче играя до някои от най-добрите футболисти в света. Правил съм множество пробиви в кариерата ми, които никой не забеляваше, но сега имам Педри, който вижда абсолютно всичко", сподели Гордън.

"Ерик Гарсия ми помогна много, защото говори перфектен английски. Разбирам малко испански, но когато се говори много бързо, ми е трудно да следя разговора. Дани Олмо също ми помогна много", допълни той.

Силните му изяви от началото на сезона доведоха до асистенции, но не и до голове. Според бившия играч на Нюкасъл и това ще дойде: "Мисля, че мога да допринасям и с голове. Досега не съм имал много възможности. Във всеки клуб и във всеки етап от кариерата ми имах нужда от малко време, за да започна да бележа редовно. Уверен съм, че ще вкарам доста голове".

Гордън говори и за това какво иска да постигне в Барселона: "Не вярвам в напрежението. Това е нещо, което създаваш в съзнанието си. Най-добрата Барса, която съм виждал, е тази на Пеп Гуардиола, която спечели Шампионската лига с играчи като Чави и Иниеста. Искам сегашният отбор да бъде помнен вечно".

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Снимки: Imago

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