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Мики Шифрин с нов фокус през новия сезон в алпийските ски

  • 6 окт 2026 | 18:03
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Двукратната олимпийска шампионка в слалома Микаела Шифрин ще пренасочи вниманието си от тази дисциплина през този сезон, за да се концентрира повече върху подготовката си за състезанията по гигантски и супергигантски слалом.

Скиорката от Колорадо обяви стратегията си във вторник, като описа този сезон като "сезон на проучвания". Това е част от плана ѝ да се предизвика след сезон, в който спечели второто си олимпийско злато в слалома на Олимпийските игри в Милано-Кортина и завоюва деветия си титла в Световната купа в тази дисциплина.

Сезонът започва на 24 октомври със състезание по гигантски слалом в Зьолден, Австрия. Шифрин заяви, че първото ѝ състезание по слалом се очаква да бъде в Килингтън, Върмонт, през уикенда на Деня на благодарността, и оттам ще продължи напред.

"Не се опитвам да правя по-малко, защото ми пука по-малко. Опитвам се да направя нещо различно, защото все още ми пука толкова много", заяви 31-годишната американка Шифрин в изявление. "Радостта за мен никога не е била свързана с медали или рекорди. Този сезон е откритие. Наричаме го сезона на откритията."

Шифрин спечели шестата си титла в генералното класиране за Световната купа с преднина от 87 точки пред Ема Айхер от Германия. Тя спечели и кристалния глобус в слалома, като победи Камий Раст от Швейцария. В класирането по гигантски слалом Шифрин се класира четвърта, докато в супергигантския слалом остана извън първите 30. Последната ѝ победа в Световната купа в дисциплината супер-г беше през декември 2022 година. Следващия сезон тя спечели състезание по спускане.

"Да се състезавам в слалом, без да съм подготвена, би било като да скоча в огромен блендер и просто да се опитвам да избегна ножовете", каза Шифрин.

"Опитвам се малко повече да се наслаждавам на това и да карам ски, защото искам да карам ски. Не търся по-малко ангажираност. Всъщност не търся дори по-малко усилия. Все още се чувствам конкурентоспособна. Чувствам, че имам желание да карам бързо. Струва ми се, че тези неща не са се променили. Просто си давам разрешение да бъда любопитна къде ще ме отведе това, и това е изследването."

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Снимки: Gettyimages

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