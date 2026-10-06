Състоянието на Александър Барков остава неясно

Флорида Пантърс все още няма яснота кога капитанът Александър Барков ще може да се завърне в игра, обяви старши треньорът Пол Морис по време на визитата на тима в Лос Анджелис.

„Днес той е на прегледи при лекарите си и едва утре ще имаме по-категоричен отговор за вас“, заяви Морис след проведената тренировка в зала „Крипто.ком Арена“.

Запитан относно появилите се медийни информации, че капитанът ще отсъства между 10 и 12 седмици, наставникът бе категоричен: „Не залагайте трудно спечелените си пари на това. Знам, че в наши дни може да се залага на всичко, но по-добре си запазете парите. Наистина. Щом аз не знам, значи никой друг не знае. Това е самата истина.“

31-годишният нападател получи травма при поражението с 3:4 след продължение срещу Сан Хосе Шаркс на 1 октомври. Барков падна при борба за шайбата в десния ъгъл при числено предимство в 8:07 минута на втория период. След като се изправи, той незабавно поиска да бъдат отворени вратите за машината за лед „Замбони“ и хвърли ръкавиците си на път към съблекалнята.

Това бе едва вторият му мач през кампанията, след като пропусна целия сезон 2025/2026 заради тежка травма в дясното коляно, получена още в първия ден от тренировъчния лагер. Тогава той претърпя операция за възстановяване на вътрешната странична и предната кръстна връзка още на следващия ден след инцидента.

В събота от ръководството на Пантърс обявиха, че звездата им е поставен в списъка на дългосрочно контузените и му предстои консултация със специалист.

Морис подчерта, че клубът не разполага с повече детайли на този етап: „В момента гадаете. Съжалявам, но ни е необходима конкретна информация, за да направим точна прогноза, а ние все още я нямаме. Затова всички само предполагат. В момента той е при лекарите.“

Въпреки че пропусна клубния сезон, през май Барков игра за Финландия на Световното първенство по хокей на лед в Швейцария. Като капитан на „суоми“ той записа 11 точки (три гола и осем асистенции) в 10 срещи и изведе родината си до златните медали.

В първия мач за сезона - победа с 1:0 след продължение над Каролина Хърикейнс на 29 септември, Барков записа 20 минути и 32 секунди на леда.

Избран под номер две в Драфта на НХЛ през 2013 година, финландецът има в актива си 782 точки (286 гола и 496 асистенции) в 806 срещи от редовния сезон. В плейофите за Купа „Стенли“ той е записал 81 точки (25 попадения и 56 завършващи подавания) в 94 мача, като изведе Флорида до две поредни титли през 2024 и 2025 година.

Той е трикратен носител на трофея „Селке“ за най-добър дефанзивен нападател в НХЛ (2020/21, 2023/24, 2024/25) и спечели трофея „Лейди Бинг“ за джентълменска игра през сезон 2018/19.

В отсъствието на Барков ролята на център в първата атакуваща тройка пое Ларс Елър, действайки редом до Брейди Ткачук и Сам Райнхарт. Той се отчете с асистенция при загубата с 2:3 след продължение от Анахайм Дъкс в неделя.

„Никой не може да замени Саша Барков и аз изобщо не се опитвам да го правя“, заяви Елър. „Опитвам се да играя в моя собствен стил и да помагам на партньорите си в линията. Играя със страхотни състезатели и се радвам на открилата се възможност.“

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