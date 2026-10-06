Лиа Любеноваа и Йоанис Апостолу представят България в "Гран при" в Гданск

Лиа Любенова и Йоанис Апостолу ще представят България на турнира Гран при по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Гданск (Полша), който ще се проведе от 8 до 10 октомври и е последен от серията за сезона.

За Любенова това е първо участие за сезона на международен лед и в Гран при. Апостолу вече се състезава на това ниво, като в Анкара през септември се класира на 23-о място при юношите, записвайки най-добри лични резултати за кратка и волна програми, както и за общ сбор.

В Гданск за участие при девойките са записани 40 фигуристки, а при юношите 26. В състезанието участват също така спортни и танцови двойки, при които нямаме участници.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google