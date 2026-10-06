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Далас с петзвездно представление срещу Сан Хосе, Йотингер опази мреата си "суха"

  • 6 окт 2026 | 09:25
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Далас с петзвездно представление срещу Сан Хосе, Йотингер опази мреата си "суха"

Далас Старс записа първата си победа за новия сезон в НХЛ, налагайки се с категоричното 5:0 над Сан Хосе Шаркс пред собствена публика в зала „Американ Еърлайнс Сентър“. Вратарът на тексасци Джейк Йотингер отрази всички 13 изстрела към вратата си и регистрира своя 17-и мач без допуснат гол в кариерата си в лигата.

Гостите от Сан Хосе претърпяха сериозен удар още преди началния сигнал, след като техният капитан Маклин Селебрини напусна загрявката с контузия в долната част на тялото и бе изваден от състава в последния момент. В негово отсъствие „акулите“ не намериха аргументи срещу силната игра на домакините, въпреки 21-те спасявания на вратаря Ярослав Аскаров.

Резултатът бе открит в самия край на първата третина (18:51 мин), когато Миро Хейсканен порази вратата на съперника. След първоначален изстрел на Джейми Бен и борба на Рупе Хинц, Хейсканен стреля с обратен захват, а шайбата влетя в мрежата след рикошети в защитника Дмитрий Орлов и кората на Аскаров.

През втория период Далас наложи пълен контрол. В 3:17 мин Йоел Кивиранта удвои преднината, след като шайбата отново се отклони в екипировката на вратаря след удар на Оскар Бек и рикошет в Джейкъб Труба. Малко по-късно Джейми Бен направи резултата 3:0, засичайки пас между краката от Джейсън Робъртсън зад вратата. В 16:30 мин на същата третина Робъртсън наказа грешка на Сам Дикинсън при изчистването и с точен китков удар от слота вкара за 4:0. Крайната точка в мача постави Мико Рантанен в 15:22 мин на третата част. Попаденията бяха първи за сезона както за Рантанен, така и за Бен и Робъртсън, докато Хинц се отличи с две асистенции.

„Винаги е приятно да запишеш чиста мрежа в НХЛ. В днешно време състезателите са толкова умели и интелигентни, че често се отказват от добри позиции, за да създадат перфектни възможности. Като вратар трябва да се адаптираш – ударите може да не са толкова много като брой, но качеството им е по-високо“, заяви след срещата Отинджър.

Старши треньорът на Далас Глен Гулуцан изрази задоволство от тактическото изпълнение на своите възпитаници: „Задържахме повече играта в тяхната половина, действахме директно напред и контролирахме синята линия. Това е проста, но печеливша рецепта срещу млад и израстващ отбор.“

Защитникът на Сан Хосе Дарнел Нърс отдаде част от попаденията на неблагоприятни рикошети: „Шайбата подскачаше като на флипер. В защита винаги се опитваш да разчистиш зоната пред вратаря, но имаше някои наистина странни отскачания.“

Наставникът на гостите Райън Уорсофски коментира, че състоянието на контузения Селебрини тепърва ще се оценява, като допълни, че ранните наказания са попречили на тима му да намери ритъм след добрите първи десетина минути.

С този триумф Далас Старс продължи впечатляващата си серия със спечелени точки срещу Сан Хосе, записвайки десети пореден успешен двубой срещу този съперник (9 победи и 1 загуба след продължение). В състава на гостите дебют за сезона направи Тай Деландреа, който замени Селебрини и прекара 14:20 минути на леда с показател минус 2.

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