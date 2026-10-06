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Уинипег нанесе първо поражение на Питсбърг след вихрена трета третина

  • 6 окт 2026 | 12:33
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Уинипег нанесе първо поражение на Питсбърг след вихрена трета третина

Уинипег Джетс постигна впечатляващ обрат и надделя с 3:2 при гостуването си на Питсбърг Пенгуинс в „Пи Пи Джи Пейнтс Арена“. Алекс Яфало, Адам Лоури и Коул Перфети отбелязаха три безответни попадения в рамките на едва 4 минути и 19 секунди през заключителния период, с което донесоха победата на гостите.

Яфало се отличи и с асистенция, а стражът Клей Стивънсън отрази 30 удара за тима на Уинипег (2-0-1), който ден по-рано записа успех със същия резултат (3:2) и срещу Детройт Ред Уингс.

„Този мач беше повече битка на воля и психика, отколкото на физика, отбеляза треньорът на Уинипег Скот Арнийл. - Бяхме наясно, че Питсбърг организира опасни контраатаки. В началото не успявахме да задържим шайбата в тяхната зона зад голлинията. В крайна сметка през третата третина останахме максимално концентрирани и не изневерихме на структурата си.“

За състава на домакините (2-1-0) Бен Киндъл и Деклан Карлайл се отчетоха с по гол и голово подаване, докато Сергей Мурашов направи 31 спасявания. „Пингвините“ допуснаха първа загуба за сезона, след като в първите си две срещи бяха отбелязали общо 13 попадения и допуснали само 5.

„Има елементи в дефанзивен план, върху които непременно трябва да продължим да работим, коментира наставникът на Питсбърг Дан Мюз. - Грешките идват от различни фактори, включително и от отборната дисциплина. Ще анализираме всичко и ще затегнем играта си в защита.“

С успеха Уинипег оглави класирането в Централната дивизия с 5 точки, докато Питсбърг е на второ място в Столичната дивизия с 4 пункта.

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