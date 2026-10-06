Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Тампа Бей пречупи Филаделфия в края и остави съперника без победа от началото на сезона

  • 6 окт 2026 | 12:44
  • 269
  • 0
Тампа Бей пречупи Филаделфия в края и остави съперника без победа от началото на сезона

Тампа Бей Лайтнинг постигна втора поредна победа в редовния сезон на НХЛ, след като надигра Филаделфия Флайърс с 4:1 на леда в „Бенчмарк Интернешънъл Арена“. С ключови изяви за успеха се отличиха Иля Михеев и Понтус Холмберг, които завършиха с по един гол и една асистенция.

Точни за домакините бяха още Брейдън Пойнт и Брандън Хейгъл, а звездата Никита Кучеров направи две асистенции. На вратата Андрей Василевски се намеси решително с 13 спасявания. За Тампа Бей това е втори последователен успех след тежката загуба с 1:5 от Ню Йорк Рейнджърс на старта на кампанията.

„В първия мач не бяхме единственият отбор, който се провали. Много тимове в лигата имаха тежко начало, заяви старши треньорът на Лайтнинг Джон Купър. - Това, което истински ме радва, е, че в следващите два двубоя се представихме наистина страхотно.“

Вратарят на гостите Дан Владар отрази 32 изстрела, а Тайсън Фьорстър вкара единственото попадение за Филаделфия. За „летците“ това е четвърта поредна загуба от старта на сезона (баланс 0-2-2) – най-слабото им откриване на шампионат от сезон 2014/15 насам.

„Трябва да бъдем по-добри и това започва от мен и Джоузеф Уол, сподели Владар. - Надявам се да променим ситуацията, защото това не е нашето истинско лице. Никак не е приятно и играта ни далеч не е на необходимото ниво.“

С този мач вратарят Андрей Василевски записа своята победа номер 372 в редовния сезон на НХЛ и се изравни с легендата Анди Мууг на 20-ото място във вечната ранглиста на лигата. Защитникът на Филаделфия Расмус Ристолайнен не взе участие в срещата заради контузия, получена в съботния двубой срещу Каролина Хърикейнс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Състоянието на Александър Барков остава неясно

Състоянието на Александър Барков остава неясно

  • 6 окт 2026 | 09:48
  • 682
  • 0
Далас с петзвездно представление срещу Сан Хосе, Йотингер опази мрежата си "суха"

Далас с петзвездно представление срещу Сан Хосе, Йотингер опази мрежата си "суха"

  • 6 окт 2026 | 09:25
  • 732
  • 0
Удостоиха Тервел Замфиров със званието "Почетен гражданин на Банско"

Удостоиха Тервел Замфиров със званието "Почетен гражданин на Банско"

  • 6 окт 2026 | 05:49
  • 2885
  • 0
Александър Овечкин обяви, че слага край на кариерата си в НХЛ

Александър Овечкин обяви, че слага край на кариерата си в НХЛ

  • 5 окт 2026 | 19:15
  • 11981
  • 28
Гол на Гаткомб донесе драматичен успех на Вегас над Ванкувър

Гол на Гаткомб донесе драматичен успех на Вегас над Ванкувър

  • 5 окт 2026 | 12:46
  • 553
  • 0
Два гола на Конър при числено превъзходство донесоха на Джетс първи успех за сезона

Два гола на Конър при числено превъзходство донесоха на Джетс първи успех за сезона

  • 5 окт 2026 | 12:06
  • 419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 2959
  • 6
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 12621
  • 160
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

  • 6 окт 2026 | 11:12
  • 6762
  • 27
Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 09:59
  • 4672
  • 6
Левски подновява преговорите с трима основни играчи

Левски подновява преговорите с трима основни играчи

  • 6 окт 2026 | 09:10
  • 6276
  • 4
Познати имена ще помагат на Гиздол в ЦСКА

Познати имена ще помагат на Гиздол в ЦСКА

  • 6 окт 2026 | 01:28
  • 20512
  • 37