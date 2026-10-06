Тампа Бей пречупи Филаделфия в края и остави съперника без победа от началото на сезона

Тампа Бей Лайтнинг постигна втора поредна победа в редовния сезон на НХЛ, след като надигра Филаделфия Флайърс с 4:1 на леда в „Бенчмарк Интернешънъл Арена“. С ключови изяви за успеха се отличиха Иля Михеев и Понтус Холмберг, които завършиха с по един гол и една асистенция.

Точни за домакините бяха още Брейдън Пойнт и Брандън Хейгъл, а звездата Никита Кучеров направи две асистенции. На вратата Андрей Василевски се намеси решително с 13 спасявания. За Тампа Бей това е втори последователен успех след тежката загуба с 1:5 от Ню Йорк Рейнджърс на старта на кампанията.

„В първия мач не бяхме единственият отбор, който се провали. Много тимове в лигата имаха тежко начало, заяви старши треньорът на Лайтнинг Джон Купър. - Това, което истински ме радва, е, че в следващите два двубоя се представихме наистина страхотно.“

This sequence for Ilya Mikheyev and Pontus Holmberg was just so fun to watch 🤩 https://t.co/jTjuqeK2Vn — NHL (@NHL) October 6, 2026

Вратарят на гостите Дан Владар отрази 32 изстрела, а Тайсън Фьорстър вкара единственото попадение за Филаделфия. За „летците“ това е четвърта поредна загуба от старта на сезона (баланс 0-2-2) – най-слабото им откриване на шампионат от сезон 2014/15 насам.

„Трябва да бъдем по-добри и това започва от мен и Джоузеф Уол, сподели Владар. - Надявам се да променим ситуацията, защото това не е нашето истинско лице. Никак не е приятно и играта ни далеч не е на необходимото ниво.“

Tampa Bay goal! Scored by Pontus Holmberg with 19:43 left in the 2nd. Assisted by Ilya Mikheyev and Zemgus Girgensons. TBL: 2 | PHI: 0 #PHIvsTBL #GoBolts #LetsGoFlyers https://t.co/Vahhxo4rAe — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 6, 2026

С този мач вратарят Андрей Василевски записа своята победа номер 372 в редовния сезон на НХЛ и се изравни с легендата Анди Мууг на 20-ото място във вечната ранглиста на лигата. Защитникът на Филаделфия Расмус Ристолайнен не взе участие в срещата заради контузия, получена в съботния двубой срещу Каролина Хърикейнс.

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