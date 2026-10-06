Виктор Скерлев победи олимпийския вицешампион, но остана без медал на Световното

Виктор Скерлев постигна победа над олимпийския вицешампион от Париж 2024 и световен шампион Жоан-Бенжамен Габа (Франция), но не успя да стигне до отличията на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азрбайджан.

В категория до 73 килограма 20-годишният Скерлев надделя над Габа с "юко". Французинът взе сребро на Игрите пред родна публика пред 2024-а, стана първенец на планетата през 2025-а, а освен това има олимпийска титла и четири сребърни медала в смесената надпревара по джудо на Световни първенства.

Във втория си двубой обаче Виктор Скерлев загуби с "вадзари" от Йехонатан Елбаз (Израел) и отпадна от надпреварата.

В същата категория Марк Христов допусна поражение във втория кръг с "ипон" от японеца Рюга Танака, който стигна до финала.

В сряда предстои участието на още трима българи - Йоана Манова (63 кг), Георги Граматиков (81 кг) и Христо Вълков (81 кг).

Манова ще започне с двубой срещу силната канадка Катрин Бошмен-Пинар - двукратна световна вицешампионка и бронзова медалистка от Олимпиадата в Токио 2020.

Граматиков ще има за първи съперник Гаджимурад Омаров (ОАЕ), а Вълков - Вюсал Галандарзаде(Азербайджан).

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