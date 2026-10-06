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Бруно Дженев и Рая Маркова се класираха за Мастърс турнира на Тенис Европа

  • 6 окт 2026 | 15:33
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Бруно Дженев и Рая Маркова се класираха за Мастърс турнира на Тенис Европа

Българите Бруно Дженев при юношите до 14 години и Рая Маркова при девойките до 16 години се класираха за участие в Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара ще участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години. Мастърс турнирът ще се проведе от 21 до 24 октомври в Монте Карло.

Класирането на Дженев и Маркова е пореден сериозен успех за българския тенис и е още един знак за развитието на младите ни състезатели.

За последно България беше представена на Мастърс турнира до 16 години през 2024 г. Тогава при юношите участва Калоян Шиков, а при девойките страната ни беше представена от Валерия Гърневска и Елеонора Тонева.

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