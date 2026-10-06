Над 200 състезатели от седем държави се очакват на турнира по свободна борба „Пламен Пенев“ в Търговище

Търговище ще бъде домакин на петия международен турнир по свободна борба „Пламен Пенев“. Надпреварата ще се проведе на 10 октомври от 11:00 ч. на площадката „Стадиончето“ зад тренировъчния комплекс на ул. „Христо Ботев“. Турнирът се организира от Спортен клуб по борба „Олимпиец“ и местни спортни деятели с подкрепата на Община Търговище, информират организаторите.

В състезанието ще участват над 200 състезатели в различни категории при кадетите и кадетките, родени през 2010 и 2011 г. Освен от България, се очакват борци от шест други държави – Молдова, Северна Македония, Турция, Азербайджан, Украйна и Грузия.

Освен на призьорите във всяка категория, ще бъдат връчени награди и за най-техничен и най-резултатен борец. Предвидени са и отличия за най-добре представилия се български и чуждестранен състезател.

Пламен Пенев е трети на световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Участник е на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г., а същата година става шампион и на турнира „Дан Колов". Дълги години той е част от управителния съвет на Българската федерация по борба. През 2021 г. Пламен Пенев почина на 46-годишна възраст, припомнят от Община Търговище.

Миналата година в турнира сили мериха отново около 200 борци, а пред 2024 г. - 131.

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