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Министър Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс

  • 6 окт 2026 | 14:52
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Министър Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши. На шампионата в Йезоло българските състезатели спечелиха общо 75 медала – 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови, в конкуренцията на представители от 74 държави. С постигнатите резултати България зае пето място в крайното класиране по медали.

„Поздравявам ви за големите успехи. Благодаря ви, че давате пример на останалите деца и показвате, че могат да постигат целите си, когато са упорити и последователни. Бойните спортове възпитават редица качества, които помагат не само в спорта, но и в живота“, каза министър Керязов.

Той благодари на ръководството на федерацията, треньорите и родителите за усилията, които полагат за развитието на младите състезатели и за постигнатите успехи.

Председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов благодари на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която е направила възможно успешното представяне на българските състезатели на Световното първенство.

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