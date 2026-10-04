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Локомотив (Горна Оряховица) обърна Национал в София и продължава за Купата

  • 4 окт 2026 | 17:05
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Локомотив (Горна Оряховица) постигна обрат с 3:1 срещу Национал (София) в среща от турнира за Купата на България по футбол, играна на терена на НСА в столицата. Домакините започнаха мача добре и в 23-ата минута бяха съвсем близо до попадение. След центриране от пряк свободен удар отляво, Лазар Лазаров засече с глава, но топката срещна гредата. Още в последвалата ситуация след отсъдения ъглов удар Национал поведе — Стилиян Памуков бе най-съобразителен в наказателното поле и изведе своя тим напред.

Всички резултати за Купата на България
Всички резултати за Купата на България

Отговорът на гостите бе мигновен. В ответната атака Иван Аврамов се измъкна на чиста позиция, но изстрелът му премина в аут. В 30-ата минута Жулиян Иванов проби отляво в наказателното поле и стреля силно в близкия ъгъл, но вратарят на Национал реагира и изби в корнер. Натискът на „железничарите“ даде резултат в 34-ата минута, когато Жулиян Иванов излезе очи в очи със стража на домакините и изравни за 1:1. Само две минути по-късно Локомотив стигна до пълен обрат — Кристиян Райчев центрира, а Иван Аврамов прати топката в мрежата за 1:2.

13 Национал (София) 1:2 Локомотив (Горна Оряховица)

През второто полувреме гостите от Горна Оряховица затвърдиха преднината си. В 52-рата минута Боян Рангелов бе фаулиран в наказателното поле, а отсъдената дузпа бе реализирана от Жулиян Иванов за 1:3. До края на срещата Локомотив контролираше развоя на събитията и в 80-ата минута за втори път в мача уцели греда.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ФК Национал: 1. Борислав Иванов, 2. Борислав Тодоров, 4. Георги Боляров (К), 16. Стилян Памуков, 3. Николай Любомиров, 20. Чавдар Цветков, 19. Деян Алексов, 13. Мерт Салим, 14. Виктор Илиев, 29. Александър Стойчев, 9. Лазар Лазаров

Локомотив (Горна Оряховица): 12. Кристиян Милушев, 7. Боян Рангелов, 5. Дилян Георгиев, 3. Егор Романюк, 9. Жулиян Иванов, 23. Кристиян Райчев (К), 10. Иван Аврамов, 6. Мартин Тодорски, 20. Мауро Рибейро, 16. Теодор Райков, 8. Тиаго Мануел Матос

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