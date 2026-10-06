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В Ботевград ще бъдат излъчени новите шампиони по бокс при младежите

  • 6 окт 2026 | 12:31
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В Ботевград ще бъдат излъчени новите шампиони по бокс при младежите

130 боксьори ще вземат участие във втория кръг на Държавното лично-отборно първенство за младежи и девойки. Шампионатът ще се проведе в Ботевград, като започва днес и ще завърши на 9 октомври.

Интересът към турнира е много сериозен, а след неговия край ще станат ясни носителите на трофеите в отделните възрастови групи за тази година. Срещите ще бъдат наблюдавани и от треньорите в националните отбори, които ще имат възможност да отсеят най-добрите за големите международни турнири през следващата година.

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