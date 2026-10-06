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Забит Магомедшарипов подписа договор с РАФ

  • 6 окт 2026 | 16:32
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Макар завръщането на Забит Магомедшарипов в смесените бойни изкуства да изглежда почти невъзможно, почитателите му скоро ще получат отлична възможност отново да го видят в състезателна обстановка.

35-годишният състезател е подписал договор за четири мача с организацията „Real American Freestyle“ (RAF). Новината бе потвърдена пред mmajunkie.com в понеделник от неговия мениджър Али Абделазиз от агенцията „Dominance ММА“. Дебютната му поява за новата верига ще се състои на събитието в Абу Даби на 14 ноември, като опонентът му предстои да бъде обявен допълнително.

Магомедшарипов впечатли публиката с изявите си в UFC в периода между 2017 и 2019 година. Той редовно е сочен като един от най-големите неразгърнати таланти в историята на ММА, след като се оттегли на върха със статистика от 18 победи и само една загуба (6-0 в UFC). През последните години той се появява рядко в граплинг двубои, като последно победи Юсеф Залал с единодушно съдийско решение на турнира ACBJJ22 през август.

Обстоятелствата около оттеглянето му от ММА все още пораждат въпроси, въпреки че самият състезател сподели, че здравословни проблеми и търсене на нови житейски предизвикателства са били сред основните фактори за неговото решение.

Така, макар феновете да не видят отново неговите атрактивни ритници със завъртане в клетката, новото споразумение гарантира, че те ще имат възможност да се насладят на техничните му умения и хвърляния на тепиха.

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