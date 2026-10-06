Шакур Стивънсън и Девин Хейни са в напреднали преговори за мегасблъсък

Светът на професионалния бокс е напът да стане свидетел на грандиозен сблъсък между двама непобедени шампиони в няколко теглови категории. Според американски медии, Шакур Стивънсън и Девин Хейни водят напреднали преговори за двубой в полусредна категория.

И двамата боксьори, които неизменно намират място сред най-добрите в ранглистите без разлика в категориите, водят словесни престрелки в социалните мрежи относно лимита на килограмите, но нагласите в техните лагери сочат, че сделката е близо до финализиране.

Шампионът в четири дивизии Стивънсън (25 победи, 0 загуби, 11 с нокаут) насочи погледа си към настоящия първенец на Световната боксова организация в полусредна категория Хейни (33 победи, 0 загуби, 15 с нокаут), след като пропаднаха плановете за мач с Мани Пакиао. Този двубой трябваше да бъде подгряващо събитие за голямата галавечер на „Нетфликс“ в Кардиф, Уелс, оглавявана от битката в тежка категория между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Според официални лица, финансирането на двама състезатели с осемцифрени хонорари се е оказало невъзможно.

Преди да се открие възможността за мач със Стивънсън 27-годишният Хейни преговаряше за мач с шампиона на Международната боксова федерация Лиъм Паро, като планираше изява на 28 ноември в Атланта.

От своя страна 29-годишният Стивънсън, който се състезава под банера на „Зуфа Боксинг“, водеше разговори и с шампиона на Световната боксова асоциация в категория до 63,5 кг Гари Антуане Ръсел. Тези преговори обаче бяха прекратени, след като треньорът и брат на Ръсел, Гари Ръсел-младши, разкри, че отправената оферта е била на стойност под два милиона долара.

В рамките на последните 24 часа Стивънсън публикува категорично послание в социалната мрежи:

„Нека прекратим преговорите в интернет. Време е да покажем смелост пред целия свят и да организираме най-големия и най-добър мач в бокса.“

Основният спор в момента остава теглото. Хейни настоява срещата да се проведе в лимита на полусредна категория (до 66,7 кг) без клауза за рехидратация, докато Стивънсън, който дебютира при 63,5-килограмовите с убедителна победа над Теофимо Лопес, настоява за договорено междинно тегло от 65,3 кг.

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