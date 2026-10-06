Васил Христов срещу корав англичанин на MAX FIGHT 67

Кикбоксов спектакъл ще предложи MAX FIGHT на своите зрители на 28 ноември. В зала “Младост” в Бургас републиканският шампион Васил Христов се завръща на ринга на организацията в търсене на 4-ата си поредна победа. Срещу него ще застане добре познатият на българската публика Чарли “The Bully” Дайнес, който ще се стреми да донесе първа загуба в професионалната кариера на българина.

Васил Христов отново ще се бие на ринга на MAX FIGHT, на който записа всичките си мачове до момента, ринг, който явно му носи късмет. 22-годишният кикбоксьор се завръща след MAX FIGHT 65, на който надделя над румънския боец Робърт Бадила след 3-руднова доминация и победа с единодушно съдийско решение. Битката, проведена срещу далеч по-опитен съперник, беше изиграна тактически перфектно.

Единствено устойчивостта на Бадила раздели Христов от втората му поредна победа с нокаут. Треньор на Васил е един от най-успешните и уважавани специалисти у нас - Делян Славов. На MAX FIGHT 65 той беше в ъгала и на друг боец - звездата на Glory и съотборник на Васил Теодор Христов. Няколко месеца преди битката за световната титла по кикбокс срещу Чико Кваси, той надделя над Сабри Бен Хения в Пловдив.

Няколко месеца по-рано на MAX FIGHT 64 републиканският шампион по кикбокс записа и първата си победа с нокаут на професионалния ринг. Христов надделя над републиканския вице-шампион по муай-тай Денис Милев. Въпреки че 18-годишният дебютант на MAX FIGHT започна срещата по-активно, добрата защиата на Христов му позволи да пласира хай-кик, който свали съперника му на въжетата, а при последвалата атака съдията прекрати срещата.

Професионалният дебют на Васил Христов и първата му победа идват на 25 май, 2024 г. на MAX FIGHT 58. Тогава едва на 20, той се изправя срещу 22-годишния Стоян Петров, записал първи места на международните турнири “Kozloduy Cup” и “Top Ten Open Plovdiv” година по-рано. Под ръководството на Славов, дебютантът записва победа след единодушно съдийско решение, която му отваря врати за пътя, по който върви и в момента.

От другата страна на ринга ще застане британецът с испански паспорт Чарли “The Bully” Дайнес. Също 22-годишен, той е твърдо решен да се завърне към победите след поражението, което допусна от многократния шампион на България по кикбокс Константин Стойков на MAX FIGHT 66. “Побойникът” става шампион на Балеарските острови в К1 през 2022, а година по-късно печели и приза на Испания на Международната федерация по смесени бойни изкуства. В професионалната сикариера той има 4 успеха.

За Дайнес това ще бъде трето поредно участие в гала вечер на организацията. На MAX FIGHT 64 той записа впечатляваща победа с нокаут над Александър Йотовски, който беше получил бонус за своето представяне в предходния си двубой. Британецът изигра тактически битката, като се възползва от открилата се възможност секунди преди края на втория рунд. Тогава той повали българския си съперник, който успя да се изправи, но съдията прекрати срещата, поради невъзможност Йотовски да продължи.

Предстои ни една паметна вечер в края на есента. Дали един от най-големите таланти в българския кикбокс Васил Христов ще продължи перфектната си серия и ще постигне 4-и пореден успех или Чарли “The Bully” Дайнес ще успее да нанесе първа загуба в кариерата на родения в Монтана боец? Ще разберем заедно на 28 ноември в зала “Младост” в Бургас.

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