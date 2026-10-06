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Хамзат Чимаев предложи 1 милион долара на Шон Стрикланд за реванш

  • 6 окт 2026 | 10:30
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Хамзат Чимаев предложи 1 милион долара на Шон Стрикланд за реванш

Шампионският пояс вече не е водещ приоритет за Хамзат Чимаев – единственото му желание е да се изправи отново срещу Шон Стрикланд.

През май Стрикланд нанесе първото поражение в професионалната кариера на родения в Чечня боец, след като го победи с неединодушно съдийско решение в главното събитие на UFC 328 и грабна титлата в средна категория. Оттогава Вълка непрестанно настоява за реванш. Въпреки това изглежда, че следващият претендент за пояса ще бъде Насурдин Имавов, което принуждава Чимаев да чака, тъй като официална позиция все още липсва.

Поради тази причина Чимаев предложи двамата със Стрикланд да разрешат враждата си извън пределите на организацията. В понеделник той отправи директно финансово предложение към американеца, за да го убеди да приеме сблъсъка.

„Ще ти платя един милион долара. Прати ми локация и да се бием, не ме интересува дали ще е в клетката, или извън нея.“

Преди битката на UFC 328 двамата състезатели поддържаха изключително напрегнати отношения, но след последния гонг напрежението временно стихна. Напоследък обаче размяната на остри реплики през медиите се възобнови. Макар Стрикланд все още да не е отговорил на последното предизвикателство, с оглед на историята между тях е въпрос на време да последва реакция.

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