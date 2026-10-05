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Два гола на Конър при числено превъзходство донесоха на Джетс първи успех за сезона

  • 5 окт 2026 | 12:06
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Два гола на Конър при числено превъзходство донесоха на Джетс първи успех за сезона

Уинипег Джетс записа първата си победа за новия сезон в Националната хокейна лига, след като надделя като гост над Детройт Ред Уингс с 3:2. Всичките три попадения за канадския тим паднаха при числено превъзходство на леда.

В основата на успеха бе Кайл Конър, който се отличи с две попадения и една асистенция. Коул Перфети също направи отличен мач, завършвайки с гол и две голови подавания, а вратарят Стюарт Скинър отрази 33 удара и стигна до дебютната си победа с екипа на Уинипег във втория си мач като титуляр. 27-годишният страж парафира двугодишен договор за 7,5 милиона долара на 1 юли.

„Очевидно играта с човек повече ни даде сериозен импулс и се възползвахме максимално, сподели Конър след срещата. - Съперникът опита силен натиск през втората и третата третина, но ние играхме просто и останахме задружни.“

Старши треньорът на Джетс Скот Арниел изрази задоволство от представянето на вратаря си:

„Той ни осигури стабилност на вратата и се радва на голямо уважение в съблекалнята. Вратарят трябва да е най-добрият ти играч, когато си с човек по-малко, и тази вечер той беше точно това.“

Детройт понесе второ поредно поражение от старта на кампанията след загубата с 0:2 от Ню Йорк Рейнджърс. Точни за „червените криле“ бяха Виктор Арвидсон и Емит Фини, а стражът Джон Гибсън се отчете с 24 спасявания.

„Играта в защита при числено намален състав ни провали, призна наставникът на домакините Тод МакЛелън. - Смятам, че при игра пет на пет създадохме повече положения в сравнение с първия ни мач, но трябва да намерим начин да реализираме възможностите си.“

Гостите нанесоха своя удар в първата третина, отбелязвайки два бързи гола при числено предимство в рамките на едва 92 секунди. Резултатът бе открит в 13:04 минута, когато подаване на Конър се отклони от защитника на домакините Джъстин Фолк и тялото на Перфети, за да прехвърли вратаря Гибсън. Малко след това Конър пое шайбата от Гейбриъл Виларди, проби фронтално и я прати неспасяемо под гредата за 2:0.

В началото на втория период Конър направи резултата класически. Домакините обаче не се предадоха. Виктор Арвидсон отбеляза дебютното си попадение за Детройт с отклоняване на изстрел на Андрю Коп при числен превес, намалявайки на 1:3.

В началото на последната третина Емит Фини вкара второ попадение за Детройт след асистенция на Михаел Брандсег-Нигор, за да върне интригата. В заключителните секунди домакините извадиха вратаря си за шести полеви играч и бяха на косъм от изравняване, но Скинър направи две блестящи спасявания срещу Лукас Реймънд, а третият опит на нападателя бе блокиран от защитника Нийл Пионк.

С двете си попадения в мача Кайл Конър изпревари Томас Стеен и вече заема пето място във вечната ранглиста на франчайза по отбелязани голове при числено превъзходство. Освен това Конър вече има впечатляващите 19 точки в 17 срещи срещу Детройт в своята кариера.

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