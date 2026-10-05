Гол на Гаткомб донесе драматичен успех на Вегас над Ванкувър

Вегас Голдън Найтс записа трудна победа с 3:2 като гост на Ванкувър Канъкс в среща от редовния сезон на НХЛ, изиграна в „Роджърс Арена“. Решаващото попадение бе дело на нападателя Марк Гаткомб в края на втората третина.

След като Йонатан Лекеримаки възстанови равенството за 2:2 с прецизен изстрел от малък ъгъл, Гаткомб върна преднината на гостите само 34 секунди по-късно. Това бе първи гол за него с екипа на „рицарите“, след като подписа като свободен агент през юли.

Vegas goal! Scored by Marc Gatcomb with 01:32 left in the 2nd. Assisted by Braeden Bowman and Nic Dowd. VAN: 2 | VGK: 3 #VGKvsVAN #Canucks #VegasBorn https://t.co/SlusIGwTSc — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 5, 2026

Точни за победителите бяха още Мич Марнър и Виктор Олофсон, а вратарят Ейдън Хил се отличи с 18 спасявания в първия си старт за кампанията. Така Вегас (2-1-0) бързо се реваншира за поражението си с 3:4 от Анахайм Дъкс.

MITCH MARNER IS ON THE BOARD ☝️ https://t.co/sjm7wBGutT — Sportsnet (@Sportsnet) October 5, 2026

За домакините от Ванкувър (2-2-0), които играха във втора поредна вечер след триумфа с 4:1 над Калгари Флеймс, Пол Котър вкара дежурното си попадение, а стражът Кевин Ланкинен отрази 25 изстрела.

Power play goal for Vegas! Scored by Victor Olofsson with 05:30 left in the 2nd. Assisted by Mark Stone and Jack Eichel. VAN: 1 | VGK: 2 #VGKvsVAN #Canucks #VegasBorn https://t.co/8BO4XCeCq4 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 5, 2026

„Много хора прогнозираха, че ще бъдем на дъното на лигата, но аз съм изключително доволен от показаното до момента, отбеляза Котър. - Разполагаме с невероятен колектив без излишно его. Имаме отличен баланс между ветерани и младежи, както и много класа. Когато съблекалнята е толкова сплотена, можем да постигнем много. Изправихме се срещу сериозни съперници на старта и ще продължим да се развиваме.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google