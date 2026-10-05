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Александър Овечкин обяви, че слага край на кариерата си в НХЛ

  • 5 окт 2026 | 19:15
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Александър Овечкин обяви, че слага край на кариерата си в НХЛ

Легендарният руски хокеист Алекс Овечкин сподели пред съотборниците си във Вашингтон Кепитълс, че този сезон ще бъде последен за него в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Овечкин, на 41, подписа едногодишен договор с Кепитълс преди началото на кампанията. През април 2025 той счупи рекорда на Уейн Грецки по голове в НХЛ.

"Тъжна новина, но е това, което е. Трудно ми е, но съм готов да се насладя напълно на предстоящата година и се надявам тя да бъде специална за нас", каза той във видео, разпространено от отбора.

"През тази година имаме невероятен отбор. Нека се класираме за плейофите, да се забавляваме и да се радваме на всеки момент, защото времето лети и не ни чака", каза Овечкин, който започва 22-ия си сезон в НХЛ с 929 гола.

Овечкин е трикратен носител на мемориалния трофей „Харт“ (2007/08, 2008/09 и 2012/13), който се дава на най-полезния играч в редовния сезон на НХЛ. През 2018 година той изведе Вашингтон до първата купа „Стенли“ в историята на отбора и получи трофея „Кон Смайт“ за най-полезен играч в плейофите.

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