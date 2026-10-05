Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Шестима българи ще участват в основната схема на турнира в Бургас

  • 5 окт 2026 | 22:23
  • 334
  • 0
Шестима българи ще участват в основната схема на турнира в Бургас

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев предвожда българското участие в основната схема на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню". 

Михаил Иванов премина успешно през двата кръга на квалификациите, като във втория си мач се наложи с 6:3, 6:3 над Максимилиан Тодоров (Германия) за час и 25 минути игра.

Максим Хорозов загуби във втория кръг на пресявките с 4:6, 2:6 от Чезар Стефан Бенцел (Румъния) за 86 минути.

Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас
Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас

Така шестима българи ще участват в основната схема на турнира. Поставеният под номер 2 Александър Василев ще играе на старта срещу сънародника си Михаил Иванов. Номер 6 Джордж Лазаров ще се изправи в първия кръг срещу Стефан Петре (Румъния). Йоан Найденов излиза срещу Янис Милетич (Италия), Александър Митев ще срещне номер 4 Джанникола Мисаси(Италия), а Александър Толев ще се изправи срещу Михай Александру Коман (Румъния).

13 българи ще играят и в надпреварата на двойки: 
Пламен Милушев/Йоан Найденов – Матиа Нанели (Италия)/Андреа Паолини (Италия)
 Александър Митев/Александър Толев – Станислав Косев/Алекса Чирич (Сърбия) 
Васил Димитров/Максим Хорозов – Родион Четвериков (Украйна)/Стефан Илие Богдан Петре (Румъния) 
№4 Джордж Лазаров/Вардан Манукян (Русия) – Радослав Шандаров/Васил Шандаров 
Михаил Иванов/Виктор Киров – Кънчо Недялков/Иван Анхелов (Украйна)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Коко Гоф и Елина Свитолина продължават напред в Пекин

Коко Гоф и Елина Свитолина продължават напред в Пекин

  • 5 окт 2026 | 21:20
  • 1509
  • 0
Безгрешната серия на Джокович в Пекин продължи след скандална изява на Медведев

Безгрешната серия на Джокович в Пекин продължи след скандална изява на Медведев

  • 5 окт 2026 | 17:17
  • 16494
  • 25
Янаки Милев влезе в основната схема на "Чаланджър" в Палермо

Янаки Милев влезе в основната схема на "Чаланджър" в Палермо

  • 5 окт 2026 | 15:50
  • 567
  • 0
Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас

Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас

  • 5 окт 2026 | 15:29
  • 1279
  • 0
Де Минор се класира за финала в Пекин след отказване на Хуркач

Де Минор се класира за финала в Пекин след отказване на Хуркач

  • 5 окт 2026 | 15:17
  • 978
  • 0
Половин година по-късно Алкарас отново е на финал

Половин година по-късно Алкарас отново е на финал

  • 5 окт 2026 | 14:45
  • 3528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

  • 5 окт 2026 | 23:38
  • 5843
  • 12
Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

  • 5 окт 2026 | 23:36
  • 5130
  • 9
Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:46
  • 13243
  • 82
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 21297
  • 26
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 36666
  • 201
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 34252
  • 175