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Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас

  • 5 окт 2026 | 15:29
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Галена Кръстенова единствена от българките преодоля квалификациите в Бургас

Българката Галена Кръстенова преодоля квалификациите на международния турнир по тенис от сериите W50 в Бургас с награден фонд 40 хиляди евро.

19-годишната състезателка надигра сънародничката си Анджелина Костова с 3:6, 6:2, 6:4 за два часа и 38 минути и така се превърна в единствената българка, която успя да премине през пресявките.

След като двете си размениха по един сет, в третия Костова поведе с 4:1, но загуби пет поредни гейма и така Кръстенова завърши пълния обрат в срещата.

Останалите три представителки на домакините допуснаха загуби във втория квалификационен кръг и така останаха на крачка от основната схема.

Поставената под номер 12 Беатрис Спасова допусна поражение от четвъртата в схемата Илинка Далина Амарией (Румъния) с 1:6, 0:6 за 51 минути, 14-ата поставена Мелис Расим отстъпи на четвъртата поставена Бианка Елена Барбулеску (Румъния) с 4:6, 6:3, 1:6 за час и 49 минути, докато 16-ата в схемата Дария Великова падна от поставената под номер 3 Луси Петрузелова (Чехия) с 4:6, 6:4, 4:6 за малко над три часа на корта.

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