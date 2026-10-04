LYON елиминира Cloud9 и стигна до финала на LCS

Отборът на LYON си взе реванш от Cloud9 и победи с 3:1 във финала на долната част на плейофите на северноамериканското първенство по League of Legends - LCS Summer 2026. Успехът гарантира на мексиканския тим място във финала на регионалното първенство, както и участие директно в основната фаза на Worlds 2026.

3-1. Y sí, estamos en MAIN STAGE de #Worlds2026. #LCS https://t.co/xPAra0VZal — LYON (@LyonLATAM) October 3, 2026

.За най-добър играч на серията беше избран корейският мид лейнър Кани "Saint" Сунг-ин. Във финала LYON ще срещне Team Liquid в битка за титлата и възможността да завърши с Grand Slam в домашния сезон.Cloud9 остава трети представител на LCS на Worlds 2026 и ще започне участието си още в Play-in фазата.

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